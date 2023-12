Il mondo dietro di te: Elon Musk critica la scena dell'attacco delle Tesla [SPOILER]

Il thriller apocalittico di Netflix Il mondo dietro di te è uno dei film più chiacchierati degli ultimi giorni e mette in allerta gli spettatori sulla fiducia che nutriamo nella tecnologia. Tuttavia, una sequenza in particolare ha fatto scomodare nientemeno che Elon Musk. Di quale scena si tratta?

Il mondo dietro di te: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Myha’la in una scena

In un frangente del film il personaggio interpretato da Julia Roberts deve schivare delle Tesla in arrivo che si accumulano in un'autostrada perché hackerate attraverso la funzione di guida autonoma delle auto; la scena dimostra come la tecnologia moderna possa essere usata contro di noi a scopi distruttivi. Tutti d'accordo? Non proprio, perché Elon Musk la pensa diversamente.

La critica di Musk

"Le Tesla possono essere caricate dai pannelli solari anche se il mondo diventa completamente alla Mad Max e non c'è più benzina!" ha tuonato Musk. Una reazione che si discosta molto dall'effettiva sequenza con protagoniste le Tesla; nel film la scena dimostra come gli hacker, teoricamente, possano utilizzare la tecnologia delle auto a guida autonoma per causare una distruzione di massa. Gli spettatori hanno deriso Elon Musk per non aver compreso la scena e tra i commenti c'è chi si chiede se il magnate abbia realmente visto il film.

Il mondo dietro di te è diretto da Sam Esmail, creatore di Mr. Robot, ed è basato sul romanzo del 2020 scritto da Rumaan Alman. La trama racconta la storia di una coppia, interpretata da Julia Roberts e Ethan Hawke, che soggiorna fuori città con la famiglia in una casa affittata per l'occasione. La vacanza viene interrotta dalla visita inaspettata del proprietario della casa (Mahershala Ali) insieme alla consorte, con l'obiettivo di trascorrere la notte proprio nell'abitazione, annunciando un imminente attacco su scala globale.