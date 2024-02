Il mondo dietro di te, Julia Roberts disgustata da una scena del film

Julia Roberts è tra le protagoniste di uno dei film Netflix più apprezzati del 2023, Il mondo dietro di te, al fianco di Mahershala Ali e Ethan Hawke. Durante la lavorazione la star di Pretty Woman ha dovuto vivere momenti piuttosto complicati a causa di una sequenza che l'ha turbata particolarmente.

Il mondo dietro di te: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Myha’la in una scena

La scena che ha disgustato Roberts è quella in cui il figlio del suo personaggio, Archie (Charlie Evans), inizia a togliersi i denti dalla bocca. Per rendere assolutamente credibile la sequenza è servito il lavoro di Gary Archer, un esperto di protesi dentali che ha creato gli effetti visivi.

La reazione di Julia Roberts

Archer al Daily Mail ha raccontato che la star ha mal sopportato la sequenza:"Povera Julia Roberts, ha lo stomaco delicato per l'horror odontoiatrico. Stava seduta lì mentre la facevamo, ripresa dopo ripresa, e la odiava". Ma come ha potuto ricreare l'effetto disgustoso della sequenza? Gary Archer ha spiegato:"Le protesi dentali che si sganciano sono fissate con della cera, quindi ho dovuto reimpostarle per ogni ripresa".

Una tecnica che non sembra essere stata apprezzata da Julia Roberts:"Julia diceva 'Possiamo finire? Questa è la cosa più disgustosa che abbia mai visto'. Io dicevo 'Suppongo che una carriera nel campo odontoiatrico non faccia per te, Julia'. Ero al settimo cielo, dal momento che il mio lavoro aveva un tale effetto su di lei. Adoro quando qualcuno si gira e dice che ciò che ho creato è da far venire il voltastomaco o che è orribile da guardare. Vedere tutti dire 'è semplicemente disgustoso' mi ha fatto pensare 'Ben fatto!'".