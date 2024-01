Il mondo dietro di te è tra i 10 film più visti al mondo su Netflix

Come riportato nelle ultime ore, Il mondo dietro di te, ultimo lavoro di Sam Esmail, è diventato l'ottavo film più visto al mondo su Netflix, per quel che riguarda le pellicole in lingua inglese presenti sulla piattaforma.

Dal suo debutto in streaming, il film ha superato i 136 milioni di visualizzazioni, scavalcando Tyler Rake e The Mother in classifica. Davanti rimangono stabili Red Notice (454 milioni), Don't Look Up (408 milioni) e The Adam Project (281 milioni) nelle prime tre posizioni.

Il mondo dietro di te, la trama

Il mondo dietro di te è basato sull'omonimo romanzo di Rumaan Alam. Il thriller apocalittico segue la storia di Amanda (il premio Oscar Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar Ethan Hawke) che affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza viene subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha'la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie si troveranno di fronte ad un disastro imminente, mentre il mondo sta precipitando verso il collasso.

L'adattamento è scritto e diretto dal creatore di Mr. Robot Sam Esmail, con Alam, Barack e Michelle Obama (tramite loro Higher Ground Productions) e Tonia Davis che fungono da produttori esecutivi. Il mondo dietro di te ha debuttato su Netflix l'8 dicembre.

Ci sarà un sequel?

Purtroppo al momento Netflix non ha annunciato di voler portare avanti la storia ma durante un'intervista a Collider il regista del film Sam Esmail ha spiegato il perché di un finale così ambiguo e aperto: "Adoro i film in cui la fine è l'inizio di una lunga conversazione. Se rispondi a tutte le possibili domande nel film stesso chiudi la porta a cosa potrebbe accadere dopo e per me, questo priva il pubblico di qualcosa".

Il mondo dietro di te è un avvertimento di Barak Obama ai bianchi?

Su queste pagine trovate la nostra recensione de Il mondo dietro di te.