Il Gladiatore 2, un attore anticipa le scene di lotta “brutali” tra Paul Mescal e Pedro Pascal nel sequel

Durante il red carpet per Nickel Boy, Fred Hechinger ha anticipato a IndieWire qualcosa sul sequel de Il Gladiatore, in cui ha recitato insieme a Paul Mescal e Pedro Pascal.

Hechinger infatti interpreta Caracalla ne Il Gladiatore 2 di Ridley Scott. Alla domanda sulle scene di combattimento tra Paul Mescal e Pedro Pascal, l'attore ha anticipato che si tratta di scene davvero violente: "Sono davvero violente e brutali, lo vedrete. Posso dire che è molto emozionante e non vedo l'ora che la gente lo veda. Stiamo per iniziare a mostrarle un po' di più. Quindi, molto altro è in arrivo".

Hechinger ha in seguito concluso dicendo che è stato "incredibile e selvaggio" lavorare con Scott.

Il gladiatore 2, Denzel Washington: "Ridicolosamente grandioso. Paul Mescal e Pedro Pascal immensi"

Di cosa parla il sequel?

Il Gladiatore 2 vede Paul Mescal nei panni di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo, l'antagonista del film originale dove era interpretato da Joaquin Phoenix. Ambientato anni dopo Il Gladiatore, il sequel vede Lucius vivere nella regione nordafricana della Numidia, dove è stato mandato da sua madre da bambino. Gli eventi lo riportano a Roma come gladiatore, dove si fa nuovi nemici e si riunisce con sua madre.

Il gladiatore 2: Paul Mescal nell'arena

"È bello come il primo. Non ho detto migliore. È altrettanto buono", ha detto recentemente Scott del suo nuovo sequel. Inoltre il regista ha anticipato la grandiosità delle sequenze girate: "Il film si apre con probabilmente la più grandiosa sequenza d'azione che abbia mai realizzato. Probabilmente più grande di qualsiasi cosa vista in Napoleon".

Il Gladiatore 2 sarà vietato ai minori, proprio come lo fu il primo film quasi 25 anni fa, la MPAA ha infatti confermato che il titolo sarà classificato Rated R quando arriverà nelle sale alla fine dell'anno, per "forte violenza sanguinosa". Interpretato da Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Pedro Pascal e altri, il film arriverà nelle sale il 22 novembre.