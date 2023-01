Il gladiatore 2: l'inizio delle riprese slitterà perché Paul Mescal è impegnato a teatro

Rinviato l'inizio delle riprese del sequel de Il gladiatore per via degli impegni del protagonista Paul Mescal, a teatro con Un tram che si chiama Desiderio.

Le riprese de Il Gladiatore 2 inizieranno più tardi del previsto per far fronte ai precedenti impegni teatrali di Paul Mescal, impegnato nel West end di Londra con le repliche di Un tram che si chiama Desiderio, dove interpreta il protagonista Stanley Kowalski.

Connie Nielsen e Russel Crowe in una scena del film Il Gladiatore

Il Gladiatore 22 è il sequel pianificato del cult storico del 2000 di Ridley Scott, con Russell Crowe nei panni di un generale romano tradito e ridotto in schiavitù che cerca di vendicarsi della morte della sua famiglia e della sua ingiusta prigionia. Il film ha ottenuto cinque nomination all'Oscar, conquistando la statuetta per il miglior film e il miglior attore per Crowe. Inoltre, Il gladiatore si è rivelato un enorme successo di pubblico incassando oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel, in preparazione da anni, vedrà di nuovo Ridley Scott dietro la macchina da presa, con Paul Mescal recentemente annunciato come protagonista del film.

Il Gladiatore: i 20 anni del film che lanciò Hollywood nel nuovo millennio

Che cosa sappiamo su Il Gladiatore 2

I dettagli della trama de Il Gladiatore 2 sono al momento top secret. Sappiamo che Paul Mescal interpreterà Lucius, il figlio di Lucilla, il personaggio di Connie Nielson, e nipote del Commodo di Joaquin Phoenix, co-star del primo Il Gladiatore. Lucius è stato inizialmente interpretato da un giovane Spencer Treat Clark, ma adesso il timone passerà all'irlandese Mescal.

Ridley Scott ha trascorso parte degli ultimi 20 anni a sviluppare un potenziale sequel de Il Gladiatore, con una versione della sceneggiatura che esplorava persino il Massimo Decimio Meridio di Crowe nell'aldilà, mentre un'altra tracciava una storia ambientata 15 anni dopo l'originale seguendo Lucius alla ricerca della verità sul suo vero padre. Sebbene non sia una sorpresa, considerando il destino del suo personaggio nell'originale, Russell Crowe ha recentemente rivelato che non farà ritorno in Gladiator 2. Tuttavia, con ulteriori dettagli tenuti nascosti e la produzione non ancora iniziata, prevediamo che le sorprese non mancheranno.