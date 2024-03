Il Gladiatore 2: Hans Zimmer non comporrà la colonna sonora del sequel, ecco perché

Hans Zimmer è uno dei più celebri e rinomati compositori di colonne sonore a Hollywood, firmando i temi musicali di film come Il Re Leone, Inception e Il cavaliere oscuro. Nonostante nella sua filmografia compaia anche il kolossal del 2000, Il gladiatore, diretto da Ridley Scott, Zimmer non tornerà per il sequel.

Connie Nielsen e Russel Crowe in una scena del film Il Gladiatore

Al suo posto ci sarà Harry Gregson-Williams. Hans Zimmer ha deciso di non tornare perché reduce da un lavoro molto impegnativo con Il re leone:"È davvero molto semplice. Ho già creato quel mondo. E penso di averlo fatto bene. Tutto ciò che farei sarebbe mettermi nella posizione di provare a ripetermi, cosa che non voglio fare, o essere massacrato dalla critica che dice che non l'hai fatto così bene come la prima volta. Abbiamo una lotta tra gladiatori in Dune - Parte due, giusto? Abbiamo una lotta di gladiatori in Il gladiatore, ovviamente, ma non potrebbero essere più diverse".

Andare avanti

Zimmer ha dichiarato di aver preferito guardare a qualche progetto differente:"Mi piaceva l'idea di andare avanti e non essere paragonato al mio stesso lavoro. In un modo o nell'altro ne avevo abbastanza, dopo aver fatto tre film su Batman o quattro sui Pirati dei Caraibi o quattro su Kung Fu Panda. E Il gladiatore occupa un posto speciale nel mio cuore. [...] La musica del primo film si è impressa nel cuore delle persone".

Il compositore non vuole ripetere l'esperienza del remake de Il re leone:"Ho vissuto quell'esperienza facendo la versione nuova de Il re leone, ho cercato di uscire dal mio vocabolario. Ogni volta che ci provavo, semplicemente non funzionava. Quindi, tutto quello che potevo fare è ripetermi. Devi a te stesso e al pubblico di cercare di fare cose nuove". Gregson-Williams ha iniziato come assistente di Zimmer e il compositore ha dichiarato di averne parlato anche con lui e ha dichiarato che 'è al meglio delle sue capacità'.