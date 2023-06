Il Gladiatore 2: le nuove foto dal set mostrano il monumentale Colosseo in costruzione

Mentre la produzione ha già preso il via, sono state pubblicate alcune nuove foto dal set del sequel de Il Gladiatore, che mostrano l'imponente Colosseo romano ricostruito per l'occasione.

Proprio così, è stato creato un Colosseo reale, a grandezza naturale, piuttosto che optare per una versione della struttura in CGI, il che è indicativo delle ambizioni del sequel in arrivo. Il set si trova a Malta, dove le riprese sono iniziate all'inizio di questo mese, dopo che inizialmente erano previste per lo scorso marzo. Diverse tende coprono il set, il che suggerisce la presenza di una notevole forza lavoro per mettere insieme il tutto.

Atteso seguito de Il gladiatore del 2000, nuovamente diretto da Ridley Scott, Il Gladiatore 2 vedrà Paul Mescal nel ruolo del protagonista Lucius, e includerà diversi attori di spicco di Hollywood, tra cui Denzel Washington e Pedro Pascal, oltre al veterano Djimon Hounsou, che aveva recitato nel film originale nel ruolo di Juba, alleato dell'allora protagonista Russell Crowe, Massimo Decimo Meridio.

Il Gladiatore 2, in attesa di un titolo ufficiale, uscirà nelle sale di tutto il mondo il 22 novembre 2024.