Il gladiatore 2: ecco quando uscirà il nuovo trailer

IL gladiatore 2 è destinato a dividere i fan di tutto il mondo, come ha dimostrato anche il primo trailer che ha diviso nettamente gli spettatori. Addirittura, quasi un milione di fan non ha apprezzato le prime immagini del sequel di Ridley Scott.

Ora qualcuno potrà ricredersi con l'arrivo del nuovo trailer del film, annunciato da Denzel Washington. Paramount spera di convincere anche gli scettici, che hanno criticato in particolare la scelta di inserire una canzone rap di Jay Z.

Nuove sequenze

Il prossimo trailer de Il gladiatore 2 verrà distribuito il 23 settembre. Basterà a far ricredere chi ritiene che il film del 2000 non meritasse un seguito? I fan non hanno apprezzato nemmeno l'eccessiva presenza di scene che svelano dettagli sul film.

Il cast de Il gladiatore 2 sul set del film

In realtà si tratta di un problema condiviso con altri film, dei quali spesso si sa troppo ben prima dell'uscita in sala. Il gladiatore 2 racconta la storia di Lucius (Paul Mescal), figlio di Lucilla (Connie Nielsen), innamorata a suo tempo di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe).

Diventato ormai adulto, Lucius viene ridotto in schiavitù e decide di diventare gladiatore sulle orme di Massimo per sfidare gli imperatori Caracalla (Fred Hechinger) e Geta (Joseph Quinn). Nel cast del sequel anche Denzel Washington nel ruolo di Macrino e Derek Jacobi che torna nei panni del senatore Gracco, già presente nel primo capitolo.

Tra i cult più amati al mondo nei primi anni 2000, Il gladiatore ha contribuito al successo globale di Russell Crowe, grazie anche ad una colonna sonora indimenticabile. Massimo Decimo Meridio, generale delle forze armate di Marco Aurelio (Richard Harris) viene esiliato e posto in schiavitù prima di tornare come gladiatore e sfidare il nuovo imperatore Commodo (Joaquin Phoenix). Dopo ventiquattro anni, il pubblico tornerà all'interno del Colosseo per assistere a nuovi scontri e battaglie nell'antica Roma.