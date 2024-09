Il Gladiatore 2: svelata la durata del sequel di Ridley Scott

Ridley Scott sta per regalarci l'ennesimo director's cut? All'inizio dell'anno, il prossimo film di Scott, Il Gladiatore 2, aveva una durata di 161 minuti, secondo quanto riportato da una spettatore che ha partecipato a una proiezione in anteprima, che ha anche descritto il titolo come "emozionante" e "degno di Oscar".

Ora si apprende che Scott ha eliminato un po' di scene dal montaggio di prova e che Il Gladiatore 2 avrà una durata ufficiale di 141 minuti. Ciò significa anche che il sequel in arrivo è più corto di 11 minuti rispetto all'originale del 2000 (anche se quel film alla fine ha avuto una versione estesa di 2 ore e 50 minuti).

Denzel Washington accenna al ritiro dopo Il Gladiatore 2 di Ridley Scott: "Restano pochissimi film"

I dettagli del film

Qualche mese fa, un articolo di THR ha confermato che il budget del sequel di Scott è "lievitato" da 165 milioni di dollari a ben 310 milioni. L'articolo sosteneva che i dirigenti della Paramount sono stati "terribilmente irritati" dall'intera faccenda, ma che si sono sentiti subito sollevati una volta visti il film, che li ha lasciati "sbalorditi".

Paul Mescal e Pedro Pascal a duello

Il Gladiatore 2 vede Paul Mescal nei panni di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo, l'antagonista del film originale dove era interpretato da Joaquin Phoenix. Ambientato anni dopo Il Gladiatore, il sequel vede Lucius vivere nella regione nordafricana della Numidia, dove è stato mandato da sua madre da bambino. Gli eventi lo riportano a Roma come gladiatore, dove si fa nuovi nemici e si riunisce con sua madre.

"È bello come il primo. Non ho detto migliore. È altrettanto buono", ha detto recentemente Scott del suo nuovo sequel. Inoltre il regista ha anticipato la grandiosità delle sequenze girate: "Il film si apre con probabilmente la più grandiosa sequenza d'azione che abbia mai realizzato. Probabilmente più grande di qualsiasi cosa vista in Napoleon".

Il Gladiatore 2, interpretato da Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Pedro Pascal e altri, arriverà nelle sale il 22 novembre.