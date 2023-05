Il diavolo veste Prada, stasera su Canale 5: trama e cast del cult con Meryl Streep

Stasera su Canale 5 in prima serata a in onda Il diavolo veste Prada, trama, cast e recensione del cult con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Il diavolo veste Prada ritorna stasera, 18 maggio, su Canale 5, in prima serata. Il film statunitense, arrivato nelle sale nel 2006, è stato diretto da David Frankel, La sceneggiatura è di Aline Brosh McKenna. Trama, cast, curiosità, trailer e recensione del lungometraggio.

Meryl Streep e David Frankel ne Il diavolo veste Prada

Il diavolo veste Prada: Trama

Andrea, neolaureata e originaria di una cittadina di provincia, si è trasferita a New York dove ha trovato lavoro come assistente di Miranda Priestly, celebre editrice della rivista di moda 'Runaway'. Una posizione invidiabile se non fesse che il suo nuovo capo è una donna dispotica che le rende la vita impossibile.

Adrian Grenier e Anne Ha thaway ne Il diavolo veste Prada

Il diavolo veste Prada: Curiosità

Il diavolo veste Prada è uscito nel nostro paese il 13 ottobre 2006. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Inizialmente il ruolo di Miranda Priestly era stato scritto per Glenn Close che lo rifiutò perchè stufa di interpretare ruoli da cattiva.

Rachel McAdams in alcune interviste ha svelato di aver rifiutato di recitare nel film.

Il diavolo veste Prada: un'immagine di Meryl Streep

Meryl Streep, attrice di metodo, ha conservato alcuni elementi del carattere glaciale del suo personaggio, l'inflessibile Miranda Priestly, anche lontano dalla telecamera spazzando le colleghe Emily Blunt e Anne Hathaway. Ma lo sforzo le è costato non poca fatica. "È stato orribile!" ha ammesso la Streep nel corso della reunion. "Ero infelice nella mia roulotte. Li sentivo tutti ridere e scherzare, e io così depressa! Mi sono detta, 'Beh, è ​​il prezzo che paghi per essere il capo!' Ma ho anche giurato che sarebbe stata l'ultima volta che usavo il Metodo!".

Agli Oscar 2007 la pellicola ha ottenuto due nomination: miglior attrice protagonista a Meryl Streep e migliori costumi a Patricia Field. Meryl Streep ha vinto il Golden Globe comw migliore attrice in un film commedia o musicale.

Meryl Streep e la costumista Patricia Field sul set de Il diavolo veste Prada

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity. La nostra recensione de Il diavolo veste Prada.

Anne Hathaway e Stanley Tucci ne Il diavolo veste Prada

Il diavolo veste Prada: Interpreti e personaggi