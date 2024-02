Il Diavolo veste Prada: Vanessa Williams sarà Miranda nel musical con i brani composti da Elton John

Sarà Vanessa Williams a interpretare l'iconico ruolo di Miranda Priestly nel musical ispirato al film Il Diavolo veste Prada.

La produzione dello spettacolo ha condiviso un video in cui si vede l'attrice mentre interpreta la direttrice della rivista di moda al centro della trama.

Lo spettacolo in arrivo a Londra

Il diavolo veste Prada è un nuovo musical basato sul film del 2006 tratto dall'omonimo romanzo.

Le musiche originali sono composte da Elton John, mentre Jerry Mitchell (Pretty Woman, Hairspray) sarà regista e coreografo.

I testi delle canzoni sono firmati da Shaina Taub (Suffs) e lo spettacolo è firmato da Kate Wetherhead (Ever After).

Al centro della trama ci sarà la giovane Andy, un'aspirante giornalista che ottiene un lavoro nel prestigioso magazine Runway, diventando l'assistente della direttrice Miranda Priestly. La ragazza inizia a sacrificare la sua vita privata pur di soddisfare le richieste di Miranda, venendo inoltre sedotta dal mondo che inizialmente disprezzava.

Il team dello show

Nel team dello spettacolo ci sono inoltre lo scenografo Tom Hatley (Vita di Pi), il costumista Gregg Barnes (Legally blonde), Bruno Poet che si occuperà delle luci (The Tina Turner Musical), il sound designer Gareth Owen (Come From Away) e la casting director Jill Green. Lo show verrà prodotto da Kevin McCollym (In The Heights), Rocket Entertainment/David Furnish (Billy Elliot: The Musical), e Jamie Wilson (Mrs Doubtfire).

Lo show debutterà ufficialmente a ottobre sul palco del Dominion Theatre di Londra, anche se i fan potranno assistere alle anteprime che inizieranno in estate.