Il diavolo veste Prada, Anne Hathaway rassicura i fan sul sequel:'Non devono preoccuparsi'

Anne Hathaway è stata intervistata da E! News e ha parlato di Il diavolo veste Prada, a poche settimane dalla reunion sul palco dei SAG Award insieme alle co-star Emily Blunt e Meryl Streep.

Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada

L'attrice ha voluto rassicurare i fan, preoccupati dalla possibilità di vedere un sequel del film:"Non penso che una continuazione di quella storia accadrà mai, probabilmente". Hathaway ha scherzato sul fatto che insieme alle colleghe continuerà a consegnare premi alle altre persone.

L'esperienza a Runway

"La verità è che, con qualsiasi film, tutto ciò che possiamo fare è realizzarlo. La ragione per cui quel film sembrava così speciale era che eravamo un team e abbiamo fatto quel lavoro ma in realtà è l'amore che vi riversiamo [a fare la differenza]" ha spiegato l'attrice.

Meryl Streep in passato aveva dichiarato di aver avuto paura di perdere il ruolo perché riteneva di non essere abbastanza divertente. Intervenuta insieme all'attrice al podcast Hollywood Gold, la produttrice Wendy Finerman ha ricordato:"Meryl, la gente pensava fossimo pazzi. Voglio dire, ho avuto persone che mi chiamavano e mi dicevano 'Sei fuori di testa? Non è mai stata divertente un giorno nella sua vita'. Ma questo era chiaramente un tipo di mondo diverso per lei". Streep ricordò che durante la lavorazione doveva essere dura con il resto del cast:"È stato terribile! Potevo sentirli tutti ridere e scherzare. Ero così triste, era il prezzo da pagare per essere il capo. Fu l'ultima volta che provai il Metodo".