Il Diavolo Veste Prada: Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt di nuovo insieme per i SAG Awards

Le co-protagoniste de Il diavolo veste Prada, Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, si riuniranno sabato durante la cerimonia di premiazione degli Screen Actors Guild Awards.

La reunion avverrà quindi 18 anni dopo l'uscita nelle sale dell'amato film del 2006, diretto da David Frankel. Il film segue la neo-laureata Andy Sachs (Hathaway) che ottiene un lavoro come assistente di Miranda Priestly (Streep), l'esigente caporedattore di una rivista di alta moda.

Dopo l'uscita del film, la Streep ha ottenuto una nomination ai SAG Award e una agli Oscar per il suo ruolo ne Il diavolo veste Prada.

Quest'anno, la Blunt è in lizza per la migliore interpretazione femminile da non protagonista e per la migliore interpretazione del cast per Oppenheimer. La Streep è anche candidata per la migliore interpretazione di un ensemble in una serie comica per Only Murders in the Building.

Tra gli altri presentatori già annunciati figurano Idris Elba, Jennifer Aniston, Erika Alexander, Danielle Brooks, Sterling K. Brown, Michael Cera, Jessica Chastain, Colman Domingo, Robert Downey Jr, Phil Dunster, Billie Eilish, America Ferrera, Brendan Fraser, Taraji P. Henson, Greta Lee, Melissa McCarthy, Cillian Murphy, Glen Powell, Issa Rae, Storm Reid, Margot Robbie, Tracee Ellis Ross, Alexander Skarsgard, Omar Sy, Hannah Waddingham, Naomi Watts, Jeffrey Wright e Fran Drescher.

La cerimonia dei SAG sarà trasmessa in streaming su Netflix.

Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway spiega perché non verrà realizzato: "Era un'altra epoca"

La Hathaway e la Blunt hanno recentemente ricordato il periodo delle riprese de Il diavolo veste Prada. Quest'ultima ha recentemente ribadito che il mondo sta benissimo senza un sequel della pellicola.