Report su Rai 3, inchieste del 28 aprile: Accordo con le Università telematiche e presunta lotta agli scafisti

Questa sera, 21 aprile 2024, Rai 3 proporrà in prima serata, a partire dalle 20:55, una nuova puntata di Report. Sigfrido Ranucci e il suo team ci guideranno attraverso quattro inchieste: dalla nuova convenzione con le università telematiche, alla mancata lotta agli scafisti.

Il reportage Il pezzo di carta di Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Marzia Amico, riguarda un accordo introdotto nel 2021 dal ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il protocollo "PA 110 e lode", che permette ai dipendenti pubblici di frequentare corsi di laurea a prezzi agevolati.

L'accordo esclude le università telematiche, provocando una controversia con Stefano Bandecchi, fondatore di Unicusano, che ha presentato un ricorso al Tar. Il nuovo ministro Paolo Zangrillo ha successivamente esteso la convenzione anche alle telematiche del gruppo Multiversity. Questo porta lo Stato a coprire il 50% delle spese di formazione dei dipendenti pubblici nelle università private telematiche, mentre queste università continuano a finanziare la politica.

Il segmento "Taxi del male" di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Marco Bova e Greta Orsi, tratta la questione degli scafisti e delle organizzazioni criminali legate all'immigrazione. Nonostante le promesse della premier Giorgia Meloni di combattere gli scafisti, molte persone arrestate come presunti scafisti sono in realtà costrette a guidare le imbarcazioni per pagarsi il viaggio o sotto minaccia.

Il decreto Cutro non ha portato risultati significativi e le organizzazioni non governative sono state attaccate nonostante non ci sia prova di un loro collegamento con i trafficanti. Documenti esclusivi dimostrano invece come alcuni membri del governo abbiano sfruttato depistaggi sulle ONG per scopi propri.

Sigfrido Ranucci - conduttore di Report

Il pezzo Aggiornamento il marmo della duchessa di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi, riguarda le affermazioni dell'imprenditore Alberto Franchi sugli incidenti nelle cave di marmo, che hanno provocato indignazione. I lavoratori e le istituzioni si sono mobilitati contro queste dichiarazioni, e ci sono state assemblee e scioperi a Carrara. Franchi ha chiesto scusa, ma la situazione rimane in subbuglio con richieste di intervento ministeriale per garantire la sicurezza e l'ambiente nelle cave.

Infine, I grandi saggi di Giulia Presutti parla di una commissione interministeriale nominata per riformare il Codice dell'ambiente. La commissione è composta da rappresentanti di aziende legate a costruzioni e smaltimento rifiuti, oltre a giuristi e avvocati con precedenti legali discutibili. Ci si chiede quali criteri siano stati utilizzati nella selezione dei membri della commissione e se i ministri abbiano verificato i procedimenti giudiziari in corso dei membri.