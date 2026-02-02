Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficiale

A vent'anni di distanza dalla commedia più cool sul mondo dell'alta moda, il cammino di Meryl Streep e Anne Hathaway torna a incrociarsi, come ha svelato lo scoppiettante trailer ufficiale de Il Diavolo Veste Prada 2, offrendo uno sguardo più dettagliato al sequel in arrivo nelle sale italiane il 29 aprile distribuito da Disney.

Anne Hathaway e Meryl Streep con gli occhiali da sole

Che cosa sappiamo finora sul sequel de Il Diavolo Veste Prada?

Al centro della storia ritroveremo il premio Oscar Meryl Streep nei panni dell'iconica Miranda Priestley, direttore del fashion magazine Runway, oggi alle prese con il declino della carta stampata e con la difesa del suo status quo. Moranda si ritrova a fare i conti col personaggio di Emily Blunt, la sua ex assistente che ora è una dirigente di alto livello per un gruppo di lusso dei cui investimenti Runway ha disperatamente bisogno. Nel frattempo fa la ricomparsa Andrea, ex stagista neolaureata dalle idee confuse che oggi è un'affermata professionista.

Che cosa accade nel trailer?

Il trailer de Il Diavolo Veste Prada 2 si apre con l'ennesimo evento nel mondo dell'alta moda a cui partecipa Miranda accompagnato dalla voice over di Stanley Tucci che magnifica le lodi di Runway. Vediamo poi Anne Hathaway fare ritorno nella redazione del magazine di fronte a una perplessa Miranda. Tutto il trailer è giocato sulla gag di una "smemorata" Miranda che ha cancellato Andrea dalla memoria nonostante Stanley Tucci ed Emily Blunt le ricordino l'esperienza passata con "una delle Emily".

Il diavolo veste Prada, commedia intramontabile seguiva la laureata Andrea Sachs, interpretata da Anne Hathaway, in cerca di un impiego come giornalista a New York. Dopo essere stata assunta come stagista da Runway, Andrea affronta le difficoltà nel conciliare la sua vita professionale e personale, mettendo a repentaglio le sue amicizie e la relazione con il fidanzato. Un successo di critica e pubblico, il film ha incassato 326 milioni di dollari al botteghino globale.

Meryl Steep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms e Tibor Feldman riprenderanno i loro ruoli nel sequel, con Kenneth Branagh e Patrick Brammall che interpretano rispettivamente gli interessi sentimentali di Streep e Hathaway. Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga e Pauline Chalamet si uniranno al cast che vede anche le apparizioni delle star di Broadway Helen J. Shen e Conrad Ricamora, insieme al comico Caleb Hearon. Adrian Grenier, che ha interpretato il fidanzato di Sachs, Nate, nell'originale, non comparirà mentre fanno ritorno il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna.