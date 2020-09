Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Christopher Nolan tagliò una scena di morte violenta

Anche Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno è stato soggetto a tagli strategici da parte di Christopher Nolan per evitare di sforare coi rating, come una particolare scena di morte, come ha raccontato Matthew Modine.

Stando a un nuovo aneddoto risalente ai tempi della realizzazione di Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, anche un regista a cui non piacciono i compromessi come Christopher Nolan è costretto a prestare attenzioni ai rating e alle varie classificazioni. Per questo, Nolan ha deciso di eliminare una scena dal film.

Christian Bale nei panni di Batman a bordo dei suoi veicolo ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno

A raccontarlo è Maatthew Modine, l'interprete del personaggio di Peter Foley, il vice del Commissario Gordon, che a quanto pare avrebbe dovuto fare davvero una brutta fine nella pellicola.

"Nolan Ha tagliato la mia scena di morte da The Dark Knight Rises perché disse che era troppo violenta e avrebbe avuto un rating NC-17 [visione sconsigliata ai minori di 17 anni]" spiega l'attore a CinemaBlend.

"Marion Cotillard, dopo la morte di Bane e dopo che Christian Bale viene pugnalato, entra in uno di quei veicoli. Fa per andarsene, quando io inizio a spararle. E mi investe".

Ed elabora meglio: "Tutto ciò che fa in realtà è passare alla scena successiva in cui io sono per terra, morto. Ma era davvero violenta la cosa. La mia controfigura veniva investita dalla macchina. Avevano messo del plexiglass di fronte al veicolo, per attutire l'urto. C'erano anche delle corde per tirarlo su, ma poi lo facevano cadere da 4 metri e mezzo d'altezza, e il suono del suo corpo sull'asfalto della strada di fronte al New York Stock Exchange era da sentirsi male".

Persino Nolan sembrava scosso dalla visione della scena "Ricordo di aver guardato Christopher Nolan mentre giravamo la scena, e la sua faccia era bianchissima. Era tipo 'Ok, abbiamo fatto, passiamo oltre'. Ma in realtà era più un 'Oh mio Dio, quel tipo ce la farà ad alzarsi? È tutto ok?'. Ma Nolan disse che se avesse inserito la scena nel film li avrebbero dato un rating NC-17 perché era così violenta".

Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno uscì al cinema nel 2012, concludendo la trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan.