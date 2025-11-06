"Ignorate la parrucca", Brie Larson spoilera il ritorno di Captain Marvel in Avengers: Doomsday?

Brie Larson si è recata ieri ai seggi elettorali per le elezioni di New York coprendosi i capelli e dicendo ai fan che dovevano assolutamente "ignorare la parrucca" che indossava. Il che, ovviamente, ha portato il popolo di Internet a fare esattamente il contrario e pensare immediatamente a un suo coinvolgimento in Avengers: Doomsday.

L'interprete di Captain Marvel è intervenuta sulle sue stories su Instagram per far sapere ai suoi follower che aveva votato alle elezioni che hanno incoronato Zohran Mamdani sindaco di New York, indossando una grande felpa con cappuccio tirata su per nascondere i suoi vestiti e il più possibile la sua parrucca bionda.

Si tratta, francamente, di una didascalia piuttosto sospetta per un'attrice che sfoggia regolarmente un'acconciatura simile, e che ha solo attirato maggiormente l'attenzione sul fatto che l'attrice stia chiaramente nascondendo il personaggio che sta interpretando attualmente.

Brie Larson sta girando delle scene in segreto per Avengers: Doomsday?

Naturalmente, questo ha solo alimentato le speculazioni dei fan secondo cui Larson starebbe effettivamente girando in segreto alcune scene del prossimo Avengers: Doomsday, film per il quale, è importante ricordare, è stata vistosamente esclusa dal cast principale all'epoca del reveal in diretta.

I fan si aspettano sicuramente che il personaggio di Larson compaia nel film ad un certo punto, anche perché sarebbe strano lasciare fuori una figura così importante dell'MCU. Ma c'è anche un altro collegamento importante, dato che Avengers: Doomsday vedrà la partecipazione di molti volti del cast degli X-Men della Fox, mentre la migliore amica di Captain Marvel, Monica Rambeau, è stata vista l'ultima volta bloccata nell'universo degli X-Men.

Mentre le riprese principali del crossover sono terminate nel Regno Unito, i fan si aspettano che nei prossimi mesi continuino ad essere girate scene aggiuntive in segreto, dato che la Marvel sta cercando di inserire il maggior numero possibile di eroi nel suo prossimo blockbuster.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Quando esce in streaming il primo trailer?

Stando agli ultimi aggiornamenti, sembra che potremo dare un'occhiata al nuovo film con al centro i Vendicatori della Marvel molto prima del previsto. Secondo il noto insider di settore, Daniel Richtman, un "primo assaggio" di Avengers: Doomsday sarà allegato alle copie di Avatar: Fuoco e Cenere, che uscirà nei cinema il 19 dicembre prossimo.

Scommettiamo che quell'anteprima sarà un'esclusiva per i cinema, proprio come è successo per il terzo capitolo di Avatar e per The Odyssey di Christopher Nolan. Ovviamente seguirà una versione in streaming e inevitabilmente trapelerà qualcosa in rete. Richtman ha una solida reputazione, in particolare per quanto riguarda gli scoop legati ai trailer, quindi diremmo che questa voce ha un fondo di verità.