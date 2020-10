I mercenari - The Expendables: il film con Sylvester Stallone e Dolph Lundgren stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda I mercenari - The Expendables, film diretto e interpretato da Sylvester Stallone con un cast pieno di stelle dell'action.

Appuntamento mozzafiato stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21:10 con I Mercenari - The Expendables, action movie scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone, vero e proprio omaggio al cinema d'azione anni '80 e '90.

E non a caso il cast è una vera e propria passerella di vecchi e nuovi specialisti del genere: da Jason Statham a Jet Li, da Dolph Lundgren a Mickey Rourke, da Eric Roberts al wrestler Stone Cold, per finire con le partecipazioni di Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. A cui si aggiunge naturalmente Sylvester Stallone.

Dolph Lundgren e Sylvester Stallone in una scena di The Expendables

The Expendables sono un piccolo gruppo internazionale di esperti mercenari statunitensi, che, facendo questo mestiere, vivono nell'ombra e vengono ingaggiati per imprese impossibili. Barney Ross (Stallone) è un uomo che non ha niente da perdere, non prova emozioni né sente paura, è un leader e uno stratega che vive ai margini della società. Le uniche cose a cui è legato sono un camioncino, un idrovolante e la squadra di mercenari moderni composta da Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Hale Caesar (Terry Crews), Toll Road (Randy Couture) e Gunnar Jensen (Dolph Lundgren).

Quando viene offerto un lavoro a Barney nessun altro oltre a lui e ai suoi soldati potrebbe portarlo a termine: porre fine alla dittatura del sanguinario generale Garza (David Zayas) sull'isoletta di Vilena.

In missione di ricognizione su Vilena, Barney e Christmas incontrano il loro contatto, Sandra (Giselle Itié), una guerrigliera pacifista locale che nasconde un oscuro segreto e apprendono dalla donna che i veri nemici da affrontare sono l'ex agente operativo della CIA James Monroe (Eric Roberts) e la sua spalla destra Payne. Le cose però si mettono male e Barney e Christmas sono costretti a lasciare Sara con le spalle scoperte, decretandone la morte: questo fallimento li convincerà che è necessario tornare sull'isola e finire il lavoro iniziato.