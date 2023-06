I Mercenari 4: il ruolo di Megan Fox svelato nel trailer, ecco chi sostituirà

Il ruolo di Megan Fox ne I mercenari 4 è stato finalmente rivelato dal trailer uscito ieri dopo una lunga attesa. Diretto da Scott Waugh, il quarto capitolo della saga action si concentra principalmente sui protagonisti dei film precedenti Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Gunnar Jesse (Dolph Lungren) e Toll Road (Randy Couture), ma al loro fianco compaiono tanti nuovi personaggi tra cui uno interpretato dalla sensuale Megan Fox.

The Expendables 4: Megan Fox svela il suo costume

Come rivela il trailer de I mercenari 4, Megan Fox interpreterà il nuovo interesse amoroso di Jason Statham, sostituendo il personaggio interpretato da Charisma Carpenter ne I mercenari 2 2. Dopo che lei lo sorprende a casa sua, tra i due scoppia una rissa in stile Mr. & Mrs Smith, con abbondanza di pistole, coltelli e doppi sensi. Nella scena appare subito chiaro che non solo una volta erano amanti, ma lei è abile quanto lui quando si tratta di combattimento corpo a corpo e uso delle armi. Più avanti nel trailer, la coppia viene vista a letto insieme, con il personaggio di Megan Fox che impugna un grosso coltello dopo quello che sembra un momento molto intimo.

Perché Megan Fox ha sostituito la presenza di Charisma Carpenter?

In un franchise parco di figure femminili, Charisma Carpenter ha avuto un ruolo di primo piano sia ne I mercenari - The Expendables che in I mercenari 2 nei panni dell'interesse amoroso di Lee Christmas. Dopo essersi allontanati nel primo film a causa delle sue pericolose missioni, i due sembravano prossimi a riappacificarsi, ma nonostante Lacy fosse innamorata di lui e stesse pianificando il loro matrimonio, il personaggio non è più apparso in I mercenari 3 - The Expendables, alimentando le teorie dei fan sulla sua sorte. Fortunatamente, il commento audio del sequel con il regista Simon West ha fornito un indizio sulla sua scomparsa.

Secondo Simon West, Lee Christmas (Statham) avrebbe dovuto rivelare a Barney Ross (Stallone), che lo aveva messo in guardia sul matrimonio, che aveva rotto il fidanzamento con Lacy al telefono. Questa scena è stata tagliata, forse per lasciare spazio a un possibile ritorno del personaggio di Charisma Carpenter, ritorno che però non si è mai verificato. E così la vita di Lee Christmas sembra essere andata avanti tanto che il personaggio avrebbe intrecciato una relazione con una mercenaria come lui che potrebbe garantire parecchie sorprese.

I mercenari 4, distribuito da Vertice360, arriverà nei cinema italiani il 21 settembre.