I mercenari 4: Sylvester Stallone e i suoi 'sacrificabili' in azione nel trailer

Pioggia di azione, muscoli e adrenalina ci danno il benvenuto nel trailer de I mercenari 4, quarto e ultimo capitolo della saga action capitanata da Sylvester Stallone, in arrivo nei cinema italiani il 21 settembre distribuito da Vertice360.

Anticipato da un teaser poster italiano dalla tagline degna di nota, "Moriranno quando saranno morti", il trailer de I mercenari 4 vede in azione i nostri eroi in un turbinio di proiettili e combattimenti.

The Expendables, Dolph Lundgren: "Ho quasi preso a pugni Sylvester Stallone per il modo in cui mi trattava"

Cosa ci aspetta ne I mercenari 4?

I mercenari 4 racconterà l'ultima missione dell'invincibile mercenario veterano Barney Ross (Sylvester Stallone) e del suo entourage di 'sacrificabili' che include Dolph Lundgren, Jason Statham e Randy Couture. Come i precedenti capitoli, il film è basato su una storia originale di Spenser Cohen, che ha collaborato con Max Adams e John Joseph Connolly.

Arnold Schwarzenegger non tornerà per il gran finale in cui vedremo in azione Curtis "50 Cent" Jackson, Tony Jaa, Iko Uwais, Megan Fox, Andy Garcia, Eddie Hall, Sheila Shah, Jacob Scipio e Levy Tran. Oltre a produrre il film al fianco di Avi Lerner, Les Weldon, Yariv Lerner e Kevin King, Jason Statham avrà un ruolo di primo piano.