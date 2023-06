Megan Fox: capelli rossi, lentiggini e corpo da urlo, le foto in bikini infiammano il web

Le ultime foto postate da Megan Fox sulla propria pagina Instagram hanno letteralmente mandato in tilt il web: i fan sono impazziti per le sue curve e per il suo nuovo colore di capelli.

Megan Fox ha infiammato i social con le sue ultime foto in bikini: l'attrice ha scelto Instagram per mostrare ai fan il suo corpo da urlo in un minuscolo bikini nero abbinato ad un nuovo taglio di capelli. Le lentiggini, le curve e l'acconciatura rossa hanno letteralmente lasciato i fan senza parole.

La Fox ha anche condiviso un'altra foto in cui ha mostrato il viso e il suo nuovo taglio di capelli: la star ha scorciato la sua chioma di diversi centimetri dopo aver debuttato con il nuovo taglio al party di Sports Illustrated Swimsuit 2023 a New York City. "Asso di coppe + la stella", ha scritto nella didascalia del suo post, riferendosi alle due carte dei tarocchi.

L'attrice è una delle quattro protagoniste della copertina del numero 2023 di Sports Illustrated Swimsuit, per la quale ha indossato un ricercato costume da bagno immergendosi nelle acque paradisiache della Repubblica Dominicana, dove è stato realizzato il servizio fotografico.

"Fare un servizio fotografico per Sports Illustrated Swimsuit è sicuramente molto impegnativo", ha dichiarato la madre di tre figli. "Ho una visione nella mia testa che sto cercando di realizzare, vedremo se riuscirò a farlo". Il costume da bagno usato per la copertina, che è stato realizzato utilizzando delle monete d'oro, lascia poco all'immaginazione e mette in risalto i tatuaggi e le curve di Megan Fox.