I Fantastici 4: Gli Inizi non ha dato continuità alla scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts, ecco perché

La scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts conteneva un importante gancio a I Fantastici 4: Gli inizi connettendo, almeno in apparenza, le due vicende. Ebbene, dopo la visione del cinecomic sulla Prima Famiglia possiamo affermare che ciò che vediamo nella scena post-credits non è necessariamente ciò che accade nel successivo lungometraggio. A spiegare il perché è il regista Matt Shankman.

Thunderbolts si conclude con una scena post-credits girata dai fratelli Russo in cui i Nuovi Vendicatori assistono all'ingresso nell'atmosfera terrestre di una nave spaziale con il logo dei Fantastici Quattro. Teniamo presente che il cinecomic interpretato da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach fa parte del Marvel Cinematic Universe, ma non si colloca nella stessa linea temporale degli altri film. Terra-616 è l'universo principale in cui si svolgono la maggior parte delle trame, mentre I Fantastici 4: Gli inizi è ambientato su Terra-828. Nella scena post-credits di Thunderbolts viene anticipato il possibile arrivo dei Fantastici Quattro sulla Terra-616, ma ciò non avviene nel film, e il regista ne ha rivelato il motivo.

La Cosa e HERBIE discutono

La spiegazione di Matt Shankman

La scena post-credits di Thunderbolts creata apposta per depistare il pubblico? Non proprio, come ha spiegato il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi a CinemaBlend.

"La scena dei titoli di coda di Thunderbolts è stata creata relativamente tardi nel mio processo, quindi non era qualcosa con cui avevo familiarità perché non era stata creata quando stavo lavorando alla mia sceneggiatura" ha detto Shankman. "Uso spesso la metafora della staffetta. Passi il testimone, percorri la tua parte il più velocemente e con il maggior impegno possibile, fai del tuo meglio con la tua versione dei Fantastici Quattro - Terra 828, e poi passi il testimone, in questo caso ai fratelli Russo."

Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm

Per la prima Famiglia Marvel non è ancora giunto il momento dell'arrivo nell'universo principale, ma Matt Shakman ha anticipato la direzione che l'MCU intraprenderà per i suoi eroi in una delle scene post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi, svelato il contenuto delle scene post-credits. Nella sequenza in questione, il Dottor Destino di Robert Downey Jr. fa la sua comparsa nella stanza di Franklin Richards, figlio di Sue Storm (Vanessa Kirby) e Reed Richards (Pedro Pascal). Cosa significa questo momento per il futuro dell'MCU lo scopriremo più avanti.

Il proseguimento di questa vicenda verrà affrontato nel plot di Avengers: Doomsday, la cui uscita è prevista per il 18 dicembre 2026.