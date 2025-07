I Fantastici 4: Gli inizi, tagliata la scena post-credits con Chris Evans nei panni di Nomad

Continuano a emergere nuovi dettagli su I Fantastici 4: I primi passi, uno dei film più attesi del nuovo corso del Marvel Cinematic Universe. Tra indiscrezioni e cambi di rotta, è venuto alla luce un curioso retroscena legato a una delle scene post-credits originariamente previste per il film.

Secondo quanto riportato dallo scooper MTTSH, una delle sequenze finali del film avrebbe potuto segnare il ritorno inaspettato di Chris Evans nei panni di una versione alternativa di Steve Rogers, conosciuta nei fumetti con il nome di Nomad. Questa scelta avrebbe dovuto fare da ponte diretto verso gli eventi di Avengers: Doomsday. Tuttavia, i piani sembrano essere cambiati in corso d'opera.

ATTENZIONE, SEGUE SPOILER SULLE SCENE POST-CREDITS.

La decisione dietro il cambio di scena

Sempre secondo la stessa fonte, quella scena è stata successivamente sostituita da una che introduce Victor Von Doom, alias Dottor Destino. Nella versione finale del film, in uscita nelle sale il 23 luglio 2025, saranno presenti due scene post-credits, anche se non è chiaro se qualcuna di esse includa riferimenti diretti a Doomsday.

Chris Evans, nel frattempo, ha più volte dichiarato di non avere intenzione di tornare nell'universo Marvel, ribadendo di sentirsi "in pensione" dal ruolo che lo ha reso celebre. In un'intervista rilasciata a Screen Rant, ha detto di provare nostalgia per quell'esperienza, pur non prevedendo un ritorno imminente sullo schermo nei panni del supereroe a stelle e strisce.

I fan di lunga data ricorderanno che, già prima di Avengers: Infinity War, si vociferava che Steve Rogers potesse adottare il mantello di Nomad. Sebbene quella trasformazione non si sia mai realizzata formalmente nel MCU, il personaggio ha mostrato tratti di quel percorso. Se davvero dovesse tornare in Doomsday, è plausibile immaginare si tratti di una variante multiversale.

I Fantastici 4: I primi passi è diretto da Matt Shakman e ambientato in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60. Nel cast figurano Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) e Julia Garner nei panni di Silver Surfer. A completare il team, troviamo anche Natasha Lyonne in un ruolo misterioso e Ralph Ineson nei panni di Galactus.

Il film seguirà le origini della celebre famiglia Marvel, impegnata a salvare la Terra da un'antica minaccia cosmica, senza rinunciare al cuore pulsante della narrazione: il loro legame umano e familiare. Non resta che attendere per scoprire quali sorprese ci riserverà davvero la versione definitiva del film.