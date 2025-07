I Fantastici 4: Gli Inizi, svelato il contenuto delle scene post-credits

Il contenuto scene dopo i titoli di coda del cinecomic in uscita domani non sarà una sorpresa per chi aveva letto le anticipazioni diffuse in rete dopo le proiezioni test.

Il contenuto delle scene dopo i titoli di coda de I Fantastici 4: Gli Inizi è trapelato in rete. Inevitabile col moltiplicarsi delle proiezioni per la stampa a poche ore dall'uscita del film, da domani nei cinema italiani. Invitiamo chi non vuole conoscere spoiler sul cinecomic in uscita domani nei cinema italiani a posticipare la lettura di questa news, anche se va precisato che la descrizione in questione non è troppo dettagliata.

I fratelli Joseph Quinn e Vanessa Kirby in una scena del film

Cosa accade nelle scene post-credits?

Come anticipato in un precedente leak su I Fantastici 4: Gli inizi, secondo lo scooper @MyTimeToShineH, "il film contiene due scene post-credits, una in cui Destino si presenta al posto di Sue Storm e guarda Franklin (la visione di Robert Downey Jr. ci viene, però, negata), la seconda è un breve sketch animato con i quattro cattivi che combattono".

Le rivelazioni dell'insider, che ha anche diffuso una nuova immagine del Silver Surfer di Julia Garner, confermano il cameo a sorpresa del Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., che presumibilmente prepara il terreno per il rapimento di Franklin Richards. Nei fumetti, il figlio di Reed Richards e Sue Storm è un mutante immensamente potente che possiede la capacità di rimodellare e creare realtà. Potere fondamentale in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi Matt Shakman ha recentemente confermato che i fratelli Russo hanno diretto una delle scene più sgradevoli del film, e possiamo tranquillamente supporre che non si riferisse alla scena post-credits animata. L'apparizione del Dottor Destino, seppur fugace, dovrebbe offrire ai fan un primo sguardo al costume di Robert Downey Jr.. Sarà fedele al fumetto o i Russo potrebbero avere altre sorprese in serbo per questa misteriosa variante di Victor? Lo scopriremo al cinema a partire da domani, 23 luglio.

Cosa accade ne I Fantastici 4: Gli Inizi?

La Prima Famiglia con indosso le tute da astronauta

Il cinecomic diretto da Matt Shankman sarà ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico ispirato agli anni '60 e introdurrà ufficialmente nell'MCU la Prima Famiglia Marvel, che dovrà affrontate la sfida più ardua di sempre.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i 4 astronauti devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer. E come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza grave, la situazione diventerà improvvisamente molto personale.

I Fantastici 4 faranno ritorno, come preannunciato, in Avengers: Doomsday nel 2026. A interpretare i membri della Prima Famiglia Marvel sono Pedro Pascal (Reed Richards/ Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/la Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana) e Ebon Moss-Bachrach (Brn Grimm/La Cosa).