I Fantastici 4: Gli Inizi, primo sguardo all'Uomo Talpa in una nuova foto (ed è diverso dai fumetti)

La curiosità dei fan dei fumetti Marvel è stata finalmente accontentata. A pochi giorni dall'arrivo nei cinema de I fantastici 4: Gli Inizi, è stato svelato l'aspetto del villain Uomo Talpa, interpretato dal mimetico Paul Walter Hauser.

USA Today ha ufficializzato la notizia svelando la prima foto del supercriminale Harvey Elder, alias l'Uomo Talpa, che però, nel film sulla Prima Famigli Marvel, non ricoprirà un ruolo da vero villain.

"Vive nell'ombra, come farebbe un cattivo, ma si prende anche cura di un'intera razza di persone e cerca di vivere la sua vita senza essere disturbato", ha spiegato Hauser parlando del suo personaggio, che avrà un conflitto di natura politica coi Fantastici 4.

"È una lotta di potere, ma al suo interno si creano compromessi e alleanze", ha aggiunto il regista Matt Shakman, parlando con USA Today. "Lui è tutto concentrato sulla comunità, ed è per questo che Sue e Harvey hanno un buon rapporto e vanno d'accordo. Si capiscono.".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le differenze rispetto ai fumetti

Come mostra la foto di Paul Walter Hauser, quello che nei fumetti è un supercriminale, nonché uno degli avversari più iconici dei Fantastici Quattro, dal primo sguardo sembra avere un aspetto piuttosto comune esattamente come gli abiti che indossa. Paul Walter Hauser ha ammonito i fan di non aspettarsi un personaggio "cattivo, atroce e implacabile" come nei fumetti. Piuttosto, faremo la sua conoscenza nelle vesti più di un "boss del sindacato che di un supercriminale".

Hauser ha poi sottolineato che l'Uomo Talpa non sarà un cattivo in senso stretto, ma un personaggio di cui il pubblico potrà affezionarsi e in cui immedesimarsi. Trascorre la maggior parte del tempo sottoterra, presumibilmente complottando contro i Fantastici Quattro, ma il suo obiettivo principale è prendersi cura dell'umanità, non distruggerla. Come specifica il suo interprete, l'Uomo Talpa vuole solo essere lasciato in pace.

Un altro super villain non ha, invece, trovato spazio ne I Fantastici 4: Gli Inizi. Matt Shankman ha confermato la scelta di tagliare il personaggio di John Malkovich, Red Ghost, dal film che sarà ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico ispirato agli anni '60, dove la Prima Famiglia Marvel dovrà affrontate la sfida più ardua di sempre.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i 4 astronauti devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza grave, la situazione diventerà improvvisamente molto personale.