I Fantastici 4: Gli Inizi, tutti gli spoiler sul plot svelati dalla censura inglese

Oltre a confermare la durata, la BBFC (British Board of Film Classification) ha classificato il film col rating PG-13 motivandolo con una serie di gustosi spoiler

Siamo agli sgoccioli. I Fantastici 4: Gli Inizi è in arrivo nei cinema italiani. La data di lancio è fissata per il 23 luglio e mentre sale l'hype la BBFC (British Board of Film Classification) svela la classificazione del film, equivalente al PG-13 americano, diffondendo una serie di spoiler involontari sul plot.

Diretto da Matt Shankman, I Fantastici 4: Gli Inizi vede protagonisti Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, alias Mister Fantastic, Vanessa Kirby in quelli di Sue Storm/la Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm, alias La Cosa. Il cinecomic include, inoltre, Ralph Ineson nel ruolo del villain Galactus e Julia Garner in quelli di Shalla-Bal/Silver Surfer. Con loro anche Paul Walter Hauser, John Malkovich, Sarah Nils e Natasha Lyonne in ruoli ancora top secret.

La durata prevista per la pellicola, piuttosto breve per un cinecomic Marvel, è di un'ora e 55 minuti. Le motivazioni della classificazione, in linea con la stragrande maggioranza dei cinecomic, rivelerebbero però alcuni importanti snodi narrativi.

La Prima Famiglia Marvel in azione

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su I Fantastici 4: Gli Inizi non proseguite nella lettura

Ecco cosa vedremo nel film

La BBFC ha rivelato alcuni piccoli spoiler nella sua valutazione, anticipando un momento piuttosto intenso per Reed Richards (a quanto pare "violentamente teso") e uno scontro tra Sue Storm, incinta, e Galactus o Silver Surfer.

Ecco di seguito le brevi descrizioni "spoilerose".

"Il corpo di un uomo viene allungato violentemente per causare dolore, sebbene il contesto sia soprannaturale. Durante fantastiche sequenze di combattimento, gli avversari si prendono a pugni e lanciano esplosioni di energia e raggi di fuoco."

"Le persone vengono inseguite e attaccate da nemici potenti, inclusa una donna incinta, inseguita da un criminale che cerca il suo bambino non ancora nato mentre entra in travaglio. Un essere fantastico minaccia di scatenare un'apocalisse."

"Vi è l'uso di linguaggio scurrile ('stronzate'), così come di termini più moderati come 'Gesù', 'Dio' e 'inferno'."

"Ci sono riferimenti occasionali al sesso, incluso quando una donna suggerisce come è rimasta incinta."

"Il volto di un uomo presenta tagli sanguinanti in seguito a violenza."

"C'è un brevissimo moneto comico che coinvolge nudità dei glutei."

"Ci sono riferimenti alla morte di persone care; tuttavia, tali osservazioni sono brevi e non contengono dettagli significativi. Si fa anche riferimento a una coppia che fatica a concepire un figlio."

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico ispirato agli anni '60, il film targato Marvel Studios introduce la Prima Famiglia mentre affrontano la sfida più ardua di sempre. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i 4 astronauti devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza grave, la situazione diventerà improvvisamente molto personale.

I Fantastici 4 faranno ritorno, come preannunciato, in Avengers: Doomsday nel 2026.