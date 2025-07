I Fantastici Quattro, John Malkovich tagliato dal film: il regista conferma l'assenza di Red Ghost

Nelle scorse settimane erano emerse diverse speculazioni sulla possibilità che il personaggio di John Malkovich in I Fantastici Quattro - Gli inizi fosse stato tagliato dal montaggio finale.

Ora la conferma è arrivata direttamente dal regista del film Matt Shakman, che in un'intervista a Variety ha confessato di aver dovuto eliminare dal final cut Red Ghost.

John Malkovich è stato tagliato da I Fantastici Quattro - Gli inizi

"Ci sono state molte cose che, alla fine, sono state tagliate in fase di montaggio" ha dichiarato Shakman "Stavamo costruendo un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, introducendo tutti questi villain, i quattro protagonisti, sia come gruppo che come individui, e anche l'idea di un bambino..."

Pedro Pascal e Vanessa Kirby in una scena di I Fantastici Quattro - Gli inizi

Il regista spiega che la decisione non è stata semplice: "C'era davvero tanto da bilanciare in questo film, e alcune cose dovevano necessariamente essere eliminate per modellare la versione finale".

Red Ghost e i personaggi protagonisti de I Fantastici Quattro

Il personaggio di John Malkovich tagliato dal final cut nei fumetti Marvel è Ivan Kragoff, uno scienziato russo che tenta in qualche modo di replicare le condizioni che hanno dato vita ai poteri dei Fantastici Quattro.

Decide di volare sulla Luna dopo aver costruito una nave in ceramica insieme a tre scimmie addestrate: Peotor, l'orango, Miklho, il gorilla, e Igor, il babbuino. Kragoff e le scimmmie acquisiscono dei poteri grazie ai raggi cosmici e lo scienziato diventa Red Ghost, con l'abilità di diventare intangibile a piacimento.

Pedro Pascal in una scena de I Fantastici Quattro - Gli inizi

Il cast de I Fantastici 4: Gli Inizi è composto da Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/la Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/la Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/la Cosa) e Julia Garner (Silver Surfer). Nel cast anche Ralph Ineson (Galactus), Natasha Lyonne e Paul Walter Hauser. Come si legge nella sinossi, il film introduce la Prima Famiglia Marvel alle prese con la loro sfida più grande.