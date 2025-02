I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il trailer ha già spoilerato un enorme colpo di scena del MCU?

Il trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta già facendo discutere molto i fan, perché questo reboot del franchise del Marvel Cinematic Universe sembra già di gran lunga migliore dei precedenti episodi, rispettivamente del 2005 e del 2015.

Mentre il filmato ha già convinto i fan ad accogliere questa nuova versione dei personaggi principali e sulla maggior parte dei loro poteri, ci ha anche introdotto alla visione di una Terra alternativa, invocando lo spirito della Golden Age dei fumetti Marvel, creata da Stan Lee e Jack Kirby.

Tuttavia, per tutta la luminosa e vivace meraviglia retrofuturistica mostrata nel trailer, i fan non sono riusciti a togliersi di dosso la sensazione che ci sia un senso di pericolo che permea tutte le immagini che scorrono e che un dialogo nello specifico possa dire molto di più di quanto non sembri inizialmente.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Il trailer dei Fantastici Quattro ci anticipa il futuro del MCU?

Verso il climax trionfale del filmato, sentiamo la voce fuori campo di Reed Richards (Pedro Pascal) e Sue Storm (Vanessa Kirby), che discutono dello stato della loro famiglia; la conversazione allude all'ansia di Reed per il fatto che la squadra dovrà affrontare una sorta di missione spaziale - e per Reed si tratta di un'eco traumatica della missione in cui le cose andarono male e i quattro finirono per essere dolorosamente dotati dei loro poteri.

Sue cerca di rassicurare Reed ricordandogli la forza del carattere di ciascun membro dei Fantastici Quattro e il loro potente legame. Sue conclude il suo discorso dichiarando che "qualsiasi cosa la vita ci riservi, la affronteremo insieme, come una famiglia".

A giudicare dall'aspetto angosciato di Sue nel momento in cui pronuncia questa frase, alcuni fan sono convinti che questo momento (e l'intero discorso con cui rassicura Reed) indichi che i Fantastici Quattro compiranno un vero e proprio salto nel buio, fuggendo dalla loro realtà d'origine prima che venga distrutta da un'incursione, per mantenere in vita la loro famiglia abbastanza a lungo da trovare una soluzione alla crisi multiversale.