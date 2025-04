Thunderbolts*: i dettagli della folle scena dopo i titoli di coda sono trapelati in rete [SPOILER]

Scene post-credits o no? I dettagli dei titoli di coda del cinecomic Marvel, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 30 aprile, sarebbero trapelati sul web dopo l'anteprima mondiale del film tenutasi ieri a Londra.

Difficile, se non impossibile arginare gli spoiler su Thunderbolts dopo la premiere mondiale che si è tenuta ieri a Londra. E così si sono fatte strada in rete le prime anticipazioni sulla possibile presenza di una o più scene dopo i titoli di coda per il cinecomic Marvel interpretato da Florence Pugh, David Harbour e Sebastian Stan.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Thunderbolts non proseguite la lettura di questa news

Julia Louis-Dreyfus circondata dai Thunderbolts

Secondo quanto anticipato, Thunderbolts conterrebbe ben due scene post-credits, una a metà titoli di coda e una alla fine. I dettagli sulla prima scena sono vaghi (ci sono resoconti contrastanti ed è difficile sapere con certezza se qualcuno di essi sia attendibile), ma abbiamo un'analisi completa della seconda per gentile concessione di MTTSH.

Una scena folle

Diverse reazioni sui social media hanno definito la sequenza post-credits "folle" e un "momento che cambia le carte in tavola". La scena in questione rappresenterebbe, infatti, un collegamento diretto con gli eventi di Avengers: Doomsday.

"La scena post-credits di Thunderbolts è la seguente: i Nuovi Vendicatori sono nella loro nuova torre e parlano di Sam Wilson che sta reclutando la sua squadra e di come abbia i diritti d'autore su quel nome. Poi sentono qualcosa arrivare dallo spazio, è la nave spaziale dei Fantastici Quattro che sta entrando nel loro universo."

I Thunderbolts prigionieri e legati a delle sedie

Non siamo sicuri che i Fantastici Quattro appaiano effettivamente nel film, ma Pedro Pascal, che interpreta Reed Richards/Mister Fantastic, era presente alla première londinese.

Di recente è stato confermato che Thunderbolts avrà una durata abbastanza standard di 2 ore e 6 minuti, e le stime aggiornate del botteghino prevedono che incasserà tra i 63 e i 77 milioni di dollari negli Stati Uniti nel weekend di apertura.

Come scrive Comincbookmovie, non sarebbe un cattivo risultato per un film con un budget (relativamente) modesto di 180 milioni di dollari, soprattutto se si considera che si basa su personaggi meno noti dei fumetti ed è privo di grandi star di serie A (Florence Pugh e Sebastian Stan sono i nomi più importanti). Le prime reazioni della critica a Thunderbolts sembrano piuttosto promettenti.

Durante la recente diretta streaming di Marvel è stato confermato il ritorno del cast principale (tranne Olga Kurylenko) in Avengers: Doomsday.