I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco l'incredibile cameo che potrebbe sconvolgere gli equilibri [SPOILER]

Una nuova voce darebbe per certa la presenza di un cameo davvero sconvolgente che potrebbe cambiare il corso dell'MCU rimescolando le carte in tavola

Il ritorno di Robert Downey Jr. potrebbe non essere la notizia più sconvolgente svelata dai Marvel Studios negli ultimi tempi. Gli sguardi degli scooper sono ora puntati su I Fantastici 4: Gli Inizi, il cinecomic in uscita nei cinema italiani il 23 luglio, che potrebbe contenere un cameo davvero sconvolgente.

Come anticipato, il nuovo focus sui Fantastici 4 che riporterà la Prima Famiglia in senso a Marvel sarà ambientato nella sua realtà, in una New York City retro-futuristica ispirata agli anni '60. Ancora non sappiamo come, ma ci aspettiamo che in un modo o nell'altro la Prima Famiglia Marvel si unisca alla 'Sacra Timeline' trovando un punto di contatto con The Avengers e X-Men. Come anticipato dalla live Marvel più seguita di sempre, la Prima Famiglia della Marvel è stata confermata anche nel cast di Avengers: Doomsday, dove senza dubbio si scontrerà con il Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi Matt Shakman ha confermato in precedenza che i Fantastici Quattro sono gli unici supereroi sulla Terra nella loro dimensione, ma ciò non significa che altri volti familiari non possano apparire nel film in alcuni cameo. Inoltre, non ci sorprenderebbe se gran parte dell'atto finale fosse dedicato a spianare la strada agli eventi di Avengers: Doomsday.

E così lo scooper @MyTimeToShineH ha lanciato la bomba affermando che l'interprete di Capitan America Chris Evans apparirà ne I Fantastici 4: Gli Inizi.

La Prima Famigli Marvel

Il ritorno di Captain America?

Dopo aver detto addio a Steve Rogers in Avengers: Endgame, Chris Evans è apparso in Deadpool & Wolverine nei panni della Torcia Umana, ruolo che aveva assunto per la prima volta nel 2005 ne I Fantastici 4 di Tim Story. Chi interpreterà nell'atteso reboot? Per il momento non vi è alcuna certezza anche se l'ipotesi più probabile sembra essere quella di una variante di Capitan America .

Vedremo se questa affermazione troverà conferma prima dell'arrivo al cinema de I Fantastici 4: Gli Inizi. Per il momento sappiamo solop che il divo ha smentito i rumor che davano per certa la sua presenza nei nuovi capitoli della saga degli Avengers in arrivo nel 2026 e 2027.

"Non è vero" ha dichiarato. "Succede sempre. Ogni paio d'anni da Avengers: Endgame riemerge questa voce. Ho smesso di rispondere, ormai sono felicemente pensionato da Marvel". Sarà davvero così?