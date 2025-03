Avengers: Doomsday, il ritorno di Namor riapre il dibattito tra i fan: "Perché lui sì e Jonathan Majors no?"

L'annuncio del casting di Tenoch Huerta nel prossimo crossover Marvel ha scatenato il dibattito tra i fan, visto che l'attore come Majors aveva ricevuto accuse simili

Nella serata di ieri, i Marvel Studios hanno annunciato con un lunghissimo video il cast di protagonisti di Avengers: Doomsday, primo dei due crossover in arrivo a essere diretto dai fratelli Russo. Tra i nomi, quello che senza dubbio ha scatenato le polemiche dei fan è stato quello di Tenoch Huerta.

Nel 2023 Huerta era stato accusato di violenza sessuale da Maria Elena Ríos. L'attore ha negato le accuse in un articolo del Los Angeles Times pubblicato nel giugno 2023. Da allora non ci sono state altre denunce o accuse, ma l'annuncio ha sconvolto non poco il fandom Marvel.

La situazione di Huerta è stata paragonata dai fan a quella di Jonathan Majors, che era stato scritturato per il ruolo di Kang e inizialmente doveva essere l'antagonista principale del quarto film dei Vendicatori. Majors, tuttavia, è stato licenziato dal suo ruolo dopo essere stato giudicato colpevole di molestie di secondo grado e aggressione di minore entità nei confronti della sua ex, Grace Jabbari. Di seguito alcuni post polemici dei fan.

Avengers: Doomsday, il cast al completo del crossover

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

Il cast annunciato nell'annuncio live di ieri include Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (The Falcon), Tenoch Huerta (Namor) e Winston Duke (M'Baku).

Tutti i Thunderbolts al centro della scena

Ci saranno inoltre i membri dei Thunderbolts, il prossimo film Marvel Studios in uscita a maggio, ovvero Sebastian Stan (The Winter Soldier), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (U.S. Agent), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), e Lewis Pullman (Sentry).

La sorpresa più clamorosa è stata la conferma del ritorno degli X-Men della Fox: Patrick Stewart (Prof. X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops) e Rebecca Romijn (Mystique), oltre a Channing Tatum (Gambit), Kelsey Grammer (Bestia) e Alan Cumming (Nightcrawler); infine, ci saranno anche i Fantastici 4, Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (La Donna Invisibile), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Joseph Quinn (La Torcia Umana), che faranno il loro debutto a luglio ne I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Robert Downey Jr. sarà invece Dottor Destino, come già annunciato al Comic-Con del 2024.