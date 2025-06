I Fantastici 4: Gli inizi, l'identità del leader del team confermata dal produttore

Tradizionalmente, i Fantastici Quattro non hanno un leader nei fumetti, anche se Mister Fantastic si è spesso fatto carico di un ruolo centrale in molte avventure, così come la Donna Invisibile, che spicca nelle recenti serie a fumetti di autori come Dan Slott e Ryan North. Ma cosa accadrà nel film Marvel in uscita il 23 luglio?

Parlando con Collider, il produttore Grant Curtis, ha anticipato l'arrivo di una Sue Storm poliedrica, che riscatterà le incarnazioni passate poco soddisfacenti e verrà rappresentata come la leader del team.

"Se si ripercorrono i fumetti, ci si rende conto che Sue Storm è probabilmente la leader dei Fantastici Quattro, perché senza Sue Storm, tutto crolla", ha spiegato. "Volevamo che il look fosse esteticamente datato, ma in termini di personaggi e trattamento, abbiamo cercato di raccontare la migliore storia possibile."

Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm

L'approccio di Vanessa Kirby

Riguardo alla centralità del suo personaggio nel cinecomic Marvel, Vanessa Kirby ha spiegato di aver provato a modernizzare il personaggio senza però snaturarlo.

Parlando dell'approccio suo e del collega Pedro Pascal, che interpreta Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Kirby ha spiegato: "Non ho mai avuto un attore come controparte che si sia dimostrato così paritario e di supporto alla relazione, e lo stesso vale per il personaggio femminile che gli sta di fronte. Mi sento davvero grata ogni giorno di aver potuto lavorare con un attore come Pedro, così generoso."

Il nuovo I Fantastici 4: Gli Inizi, il nuovo trailer spoilera un altro fondamentale personaggio Marvel ha suggerito che la storia ruoterà intorno a Sue Storm, soprattutto perché rimarrà incinta e alla fine darà alla luce Franklin Richards. La Donna Invisibile è stata riconosciuta come il membro più potente del team per decenni, quindi metterla in primo piano sembra la decisione giusta per introdurre il team nell'MCU.