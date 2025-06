I Fantastici 4: Gli Inizi, il nuovo trailer spoilera un altro fondamentale personaggio Marvel

Con il suo ultimo trailer, Marvel gioca ormai a carte scoperte e non nasconde più uno dei segreti che custodiva per il suo prossimo film

Le prevendite americane per i biglietti de I Fantastici 4: Gli Inizi sono ufficialmente accessibili, così i Marvel Studios hanno celebrato l'occasione con un nuovo epico trailer del film.

Sebbene il filmato sia piuttosto breve, questa anteprima di 75 secondi offre alcuni momenti divertenti, tra cui il primo sguardo al piccolo Franklin Richards. La presenza del figlio di Reed Richards e Sue Storm nel film non è una sorpresa, ma fino ad ora non era mai stato rivelato completamente.

C'è anche una divertente interazione tra Reed e Johnny Storm, e chi è preoccupato che Joseph Quinn non sia riuscito a trasmettere l'atteggiamento caratteristico della Torcia Umana nei precedenti sneak peek sarà probabilmente soddisfatto di ciò che vedrà.

Cos'altro rivela il nuovo trailer dei Fantastici 4?

I Fantastici 4: Gli Inizi, La Cosa e il robot HERBIE

A parte questo, c'è anche un'anticipazione della Cosa che pilota la Fantasticar e di Johnny che chiede a Ben se è il "Clobberin' Time". Ben risponde affermativamente, ma probabilmente dovremo aspettare il film stesso per sentire il supereroe pronunciare la sua battuta più caratteristica.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Vanessa Kirby ha recentemente parlato del suo approccio all'interpretazione dell'iconico personaggio: "Sono una tale nerd per quel che riguarda Sue. Credo di aver superato tutti quelli che erano in quella stanza", ha detto. "Mi sono pure appassionata alla fisica quantistica. È quasi triste quanto mi sia appassionata. Potrei blaterare sulla frequenza delle vibrazioni cellulari per ore".

Sebbene Kirby non abbia voluto svelare troppo sul ruolo di Franklin nel reboot, ha anticipato: "Non saranno solo gli adulti ad avere i superpoteri...". L'appuntamento è quindi rimandato al 23 luglio 2025, giorno in cui I Fantastici 4: Gli Inizi approderà nelle sale italiane.