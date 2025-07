I Fantastici 4: Gli Inizi, la copertina di PEOPLE dedicata al team, confermato l'arrivo di Dottor Destino?

La Prima Famiglia Marvel spicca sorridente sulla copertina di PEOPLE dedicata a I Fantastici 4: Gli Inizi. A catturare l'attenzione, nell'immagine, non sono solo i quattro astronauti Ben Grimm, Reed Richards, Sue e Johnny Storm, ma anche il robot H.E.R.B.I.E., che ha l'onore della cover coi suoi quattro amici umani.

Come svelato nei fumetti, H.E.R.B.I.E. è stato costruito da Reed Richards/Mister Fantastic pensando al mondo intero. In un'immagine promozionale all'interno della rivista l'iconica spalla/mascotte del team è descritta come "la vostra fedele compagna, consulente tattica e babysitter d'emergenza, tutto in un genio meccanico fluttuante. Dall'aiuto con i compiti alla pianificazione di itinerari di viaggio interdimensionali (o semplicemente liste della spesa), H.E.R.B.I.E. è sempre connessa e pronta all'uso".

Tuttavia, ciò che ha attirato l'attenzione della maggior parte dei fan è il fatto che sia dotato di un sistema di allarme, il "Doom Detection". Si tratta di un Easter Egg importantissimo per i fan visto che confermerebbe l'esistenza del Dottor Destino in questo mondo e la sua presenza minacciosa per gli abitanti di New York.

La dichiarazione del regista fa chiarezza?

"Dottor Destino non fa parte del mio film, e quindi non rientra nella mia sfera d'azione", ha dichiarato in precedenza il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi Matt Shakman a Comicbookmovie. In un'intervista separata, ha aggiunto: "Destino è un personaggio fantastico, ma è ingombrante. Altri adattamenti cinematografici contengono sia una una storia delle origini che Destino. Noi non abbiamo nessuna delle due, e questo ci permette di guardarli da una prospettiva nuova".

Secondo quanto anticipato, il principale villain del cinecomic in arrivo il 23 luglio sarà Galactus, ma sono in molti a credere che ci sarà anche un riferimento al Dottor Destino di Robert Downey Jr. Se volete saperne di più, e non temete spoiler su I fantastici 4: Gli inizi, potete approfondire leggendo la nostra news sulla trama del cinecomic trapelata on line, scena dopo i titoli di coda compresa.