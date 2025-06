I Fantastici 4, clamoroso: l'intera trama del film Marvel (compreso scena post-credits) trapelata in rete?

Quando manca ancora un mese più o meno all'uscita in sala della pellicola, l'intero plot è stato condiviso improvvisamente in rete

L'intera trama de I Fantastici 4: Gli Inizi, con tutti i principali sviluppi della storia, le apparizioni a sorpresa dei personaggi e i dettagli della scena post-credits, è apparentemente trapelata online.

Pare sia stata condivisa su Reddit e, sebbene siamo tutti pienamente consapevoli che il sito ha la sua parte di "leaks" falsi, una fonte vicina alla produzione è sicura che tutto sia in regola. Inoltre, sulla base di ciò che già sappiamo del film, non c'è nulla che risulti eccessivamente inverosimile o difficile da credere.

Ovviamente, non vi addentrate nella lettura di quanto segue se non volete incappare in pesantissimi SPOILER e rovinarvi la visione in sala del film, il primo dei Marvel Studios dedicato alla Prima Famiglia di Supereroi. I Fantastici 4: Gli Inizi sarà nelle sale italiane il 23 luglio 2025. Di seguito trovate anche il final trailer della pellicola.

La trama completa del film trapelata, occhio agli spoiler

Pedro Pascal nei panni di Reed Richards ne I Fantastici 4: Gli Inizi

A quanto pare, il film si apre con un montaggio che mostra le battaglie passate della squadra contro l'Uomo Talpa e "Red Ghost e i suoi scimpanzé". Nel presente, Sue Storm scopre di essere incinta poco prima che Silver Surfer arrivi per informarli che Galactus sta per divorare il loro pianeta.

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

I Fantastici Quattro decidono infine di seguire il surfista nello spazio e trovano Galactus su un'enorme (si fa per dire) nave in procinto di consumare un pianeta. L'entità cosmica dice agli eroi che risparmierà il loro mondo, ma solo se gli consegneranno il figlio di Sue e Reed, Franklin. I due rifiutano e inizia la battaglia finale.

Alla fine, la Donna Invisibile - che pare sia la leader della squadra - si sacrifica per salvare il pianeta, usando fino all'ultima goccia del suo potere per mandare Galactus attraverso un portale. Tuttavia, Franklin resuscita sua madre, confermando che questo ragazzo sarà probabilmente potente quanto la sua controparte a fumetti.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Julia Garner è Silver Surfer nel film

La descrizione nel dettaglio della scena post-credit

Nella scena, Sue sta leggendo un libro a Franklin. Si alza per prenderne un altro. In sottofondo si sente il suono dell'attivazione di un dispositivo di teletrasporto. Quando lei ritorna, si blocca. Il libro le scivola di mano. Davanti a lei c'è una figura ammantata: il Dottor Destino.

Non vediamo il suo volto, ma il suo corpo è visibile sotto un mantello argentato. In una mano tiene la sua iconica maschera (realizzata in CGI); nell'altra ha un Franklin privo di sensi. Lo scherma diventa nero. I Fantastici Quattro torneranno in Avengers: Doomsday. Il crossover sui Vendicatori, diretto dai fratelli Russo, debutterà al cinema il 18 dicembre 2026.