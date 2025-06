I Fantastici 4: Gli Inizi, nel trailer finale arriva lo scontro con Galactus e Silver Surfer

I Marvel Studios hanno diffuso in streaming il trailer finale de I Fantastici 4: Gli Inizi, dove per la prima volta ci viene mostrato in maniera più consistente il villain Galactus, introdotto alla Prima Famiglia di Supereroi Marvel dal suo araldo, Silver Surfer. Il film sarà nelle sale il 23 luglio.

Nel filmato, vediamo i Fantastici 4 presentati come vere e proprie celebrità, protagonisti dei propri cartoni animati e ospiti in televisione. Improvvisamente, l'idillio di questa realtà retrofuturistica viene interrotto dall'arrivo di Silver Surfer, che introduce il suo padrone, Galactus, il cui intento è quello di distruggere completamente il loro mondo.

Nella sua ricerca a trovare una soluzione, Reed Richards deve ammettere al pubblico, con un briciolo di terrore negli occhi e nella voce, che non sa se quel mondo potrà salvarsi. Dopo varie sequenze che mostrano i poteri della Super Famiglia Marvel, compreso il momento "Clubbering Time" de La Cosa, il messaggio che fino ad ora è comparso in ogni trailer del film, ovvero che qualsiasi minaccia i Fantastici 4 affronteranno, lo faranno insieme, "come una famiglia".

La teoria che collega Galactus a Franklin Richards

Secondo le speculazioni dei fan, la versione di Galactus dell'MCU potrebbe essere strettamente collegata a Franklin Richards, figlio di Reed Richards e Sue Storm.

Questa popolare teoria diffusa tra i fan suggerisce che Galactus potrebbe essere una versione futura di Franklin Richards. Il film vedrà sia il debutto di Galactus nell'MCU che la gravidanza di Sue Storm, anticipando l'arrivo di Franklin. Nei fumetti Marvel, Franklin è il figlio di Reed Richards e Sue Storm e possiede vasti poteri psionici oltre alla capacità di distorcere la realtà.

La teoria, come riportato da Superherohype.com, sostiene che Franklin, nel film, viaggerà indietro nel tempo nei panni di Galactus per distruggere la Terra ed eliminare il suo io passato prima che questo sia in grado di fermarlo. Questo spiegherebbe la comparsa simultanea di Galactus e la gravidanza di Sue Storm.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Il Multiverso nel film sui Fantastici 4

L'inclusione del viaggio nel tempo ne I Fantastici 4: Gli Inizi, se confermato, segnerebbe un cambiamento radicale per l'MCU. Mentre Avengers: Endgame prevedeva linee temporali alternative, questa teoria introduce il viaggio nel tempo lineare attraverso le abilità di Franklin. Se fosse vero, l'arco narrativo di Franklin rispecchierebbe quello di Wanda Maximoff, un'altra potente mutante divenuta antagonista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il regista Matt Shakman ha confermato che il cinecomic sui Fantastici 4 si collegherà direttamente ad Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, dove si prevede che i poteri di Franklin giocheranno un ruolo cruciale nella stabilizzazione del multiverso. L'introduzione del personaggio, sia come eroe che come antagonista, potrebbe plasmare significativamente il futuro dell'MCU.