I Croods 2 - Una nuova era ancora in testa al box office USA

I Croods 2 - Una nuova era, tornato in testa al box office USA una settimana fa, resiste saldamente in prima posizione. La pellicola animata presente in classifica da ben 13 settimane che, con 1,7 milioni di incasso, arriva a un totale di 50,8 milioni. Il film, sequel del fortunato I Croods, del 2013, torna a raccontare una nuova avventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast vocale originale, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.

Judas and the Black Messiah: un'immagine di Daniel Kaluuya

Fino all'ultimo indizio, thriller con Denzel Washington e Jared Leto, risale al secondo posto grazie a un incasso di altri 1,2 milioni che lo portano a un incasso totale di 11,8 milioni. Il nuovo lungometraggio diretto da John Lee Hancock racconta la storia di Deke (Denzel Washington), un vice sceriffo che unisce le forze con Baxter (il premio Oscar Rami Malek), un detective di Los Angeles, per catturare un serial killer. Jared Leto interpreta Albert Sparma, il principale sospettato nel complicato caso.

Lo strano mondo di Jared Leto, tra musica, cinema e segreti

Terzo, Judas and the Black Messiah, potente affresco storico sulle Black Panther uscito sia in sala che su HBO Max, che incassa 905mila dollari per un totale di 3,3 milioni. Nella ricostruzione storica, Daniel Kaluuya interpreta il capo delle Black Panther Fred Hampton, le cui azioni spinsero il diretto dell'FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen) a inviare un infiltrato che ha portato alla sua uccisione autorizzata dallo stato. William O'Neal (LaKeith Stanfield) si unisce alla divisione dell'Illinois delle Black Panther come informatore per i federali e registra le gesta di Hampton manipolando sia i compagni che il suo supervisore, l'Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons). Mentre l'influenza di Fred Hampton aumenta in tutto il paese, il rivoluzionario si innamora della militante Deborah Johnson, interpretata da Dominique Fishback.

Wonder Woman 1984, stabile al quarto posto, incassa 805mila dollari dalle sale e arriva a quota 42,6 milioni a cui vanno aggiunti gli introiti per l'uscita in streaming su HBO Max.

WW84: "Questa è Wonder Woman al 100%!" parola di Gal Gadot e Patty Jenkins

The Marksman, nuovo action thriller con Liam Neeson, è stabile al quinto posto e incassa 775mila dollari che portano il film a 11,4 milioni totali. In The Marksman, Liam Neeson interpreta un allevatore con un passato da tiratore scelto della Marina che opera al confine con l'Arizona e diventa l'improbabile difensore di un ragazzino messicano che fugge disperatamente dagli assassini del cartello che lo hanno inseguito negli Stati Uniti.