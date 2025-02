I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelata la durata: è uno dei più lunghi dei Marvel Studios?

Sembra sia trapelata la durata ufficiale de I Fantastici Quattro: Gli Inizi e potrebbe trattarsi già di uno dei più lunghi dei Marvel Studios, o almeno del più lungo da Guardiani della Galassia Vol.3, uscito nel 2023.

Secondo un annuncio pubblicato sul sito web di Odeon Cinemas, il film avrebbe una durata di 2 ore e 20 minuti. Giusto per fare alcuni confronti recenti, l'ultima uscita sul grande schermo del MCU, Captain America: Brave New World, ha una durata di 1 ora e 58 minuti, mentre Deadpool & Wolverine del 2024 2 ore e 8 minuti e The Marvels del 2023 solo 1 ora e 45 minuti.

L'ultimo film Marvel a raggiungere una durata decisamente superiore alle 2 ore è stato il terzo film di Guardiani della Galassia, con 2 ore e 30 minuti. La durata di Thunderbolts, l'ultimo film della Fase 5 della Marvel prima che I Fantastici Quattro dia il via alla Fase 6, non è ancora stata rivelata, quindi non sappiamo come si inserirà in questa classifica.

Cosa racconterà la prima storia sui Fantastici 4

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

La trama del film non è ancora stata rivelata e il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha fornito pochi indizi in tal senso, ma sappiamo che nel corso della narrazione avverrà un evento così drastico da costringere il gruppo ad abbandonare la propria realtà per rifugiarsi in quella in cui attualmente si svolgono il resto delle storie del MCU.

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

La Prima Famiglia Marvel sarà composta da Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/Donna invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa.

I personaggi si scontreranno con il Galactus di Ralph Ineson e la Silver Surfer di Julia Garner, mentre John Malkovich, Natasha Lyonne e Paul Walter Hauser sono stati scritturati in ruoli non rivelati. Matt Shakman, regista di WandaVision, dirigerà il film. L'uscita è fissata per il 25 luglio 2025.