Avengers: Doomsday, svelato il piano della Marvel per sbarazzarsi di Kang il Conquistatore?

Quando Jonathan Majors è stata dichiarato colpevole di due reati minori di aggressione e molestie, quasi immediatamente è arrivato il suo licenziamento dal Marvel Cinematic Universe, complicando i piani per il suo Kang il Conquistatore.

A quel punto era troppo tardi per cambiare la Stagione 2 di Loki e il personaggio - originariamente pensato per rappresentare il grande cattivo della Saga del Multiverso - non si è più visto da allora. Da un lato, è abbastanza facile dimenticarsi di Kang. Colui che Rimane e il Conquistatore sono morti, mentre Victor Timely è stato riportato a casa nella sua linea temporale e probabilmente non diventerà mai Kang.

Dall'altro, è profondamente insoddisfacente che la sua storia sia finita così bruscamente, e la sua assenza nei prossimi film degli Avengers dovrebbe probabilmente essere almeno menzionata in qualche modo. Ebbene, secondo una nuova indiscrezione, i Marvel Studios hanno ora un piano per concludere l'arco narrativo di Kang.

I nuovi piani dei Marvel Studios per Kang

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

Al momento non c'è altro su cui basarsi, anche se l'indiscrezione arriva dopo che Jeff Sneider aveva affermato che la star di Scissione, Tramell Tillman, potrebbe essere in trattative per assumere il ruolo. L'insider ha anche sentito che una delle idee sul piatto era che il Dottor Destino uccidesse Kang.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Lo status di grande cattivo del Dottor Destino potrebbe appunto essere ribadita dal fargli spazzare via completamente il Concilio dei Kang (visto nelle scene post-credits di Ant-Man and the Wasp: Quantumania) in un colpo solo?

I Marvel Studios, lo ricordiamo, hanno cancellato Avengers: The Kang Dynasty sostituendolo con Avengers: Doomsday, con Robert Downey Jr. che farà il suo ritorno nel MCU nei panni del Dottor Destino (si dice che i piani originali prevedessero che gli Eroi più potenti della Terra combattessero le Varianti di Kang e, infine, Arcano).