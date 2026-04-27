I Cesaroni - Il ritorno, trama della terza puntata su Canale 5: arriva la telefonata di Eva!

Sarà ancora un lunedì all'insegna della famiglia più famosa della Garbatella su Canale 5: stasera, alle 21:50 circa, andrà in onda la terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno.

Il nuovo appuntamento riuscirà a far aumentare gli ascolti? Una settimana fa, infatti, la serie aveva totalizzato 2.301.000 di telespettatori e il 16,9% di share, numeri decisamente peggiori rispetto al debutto.

Nonostante Claudio Amendola abbia richiamato alla cautela, affermando di voler aspettare gli ascolti in total audience (ovvero i numeri totali del pubblico da tutti i devices connessi), la terza puntata potrebbe rappresentare il colpo di grazia (o la lenta rinascita).

Le anticipazioni di lunedì 27 aprile: arriva Fabio Rovazzi!

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Giulio e Carlo decidono di fare squadra con un obiettivo preciso: aiutare Adriano a conquistare Federica, di cui è perdutamente innamorato. Nonostante le buone intenzioni, i loro tentativi si rivelano disastrosi e finiscono per complicare ulteriormente le cose. Federica, infatti, sembra più interessata a Renato, da sempre rivale di Adriano.

Per fortuna interviene un deus ex machina: è Fabio Rovazzi, seconda guest star della stagione dopo Paolo Bonolis.

Nel frattempo al ristorante molte cose cominciano a prendere forma, in primis il menu, per cui Walter e Virginia si ritrovano a lavorare fianco a fianco. Nonostante nessuno dei due sembri realmente cosciente della situazione che sembra delinearsi all'orizzonte, l'intesa tra loro sembra crescere di puntata in puntata.

Anche Mimmo ormai non riesce più a nascondere il proprio interesse per Ines, mentre Marta, a scuola, stringe un legame sempre più forte con Olmo.

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Marco, dal canto suo, sembra troppo impegnato a recuperare il rapporto con sua figlia per accorgersi di quanto potrebbe accadere nella cucina del nuovo ristorante di famiglia. Dopo aver scoperto l'interesse di Marta per Jonathan, prova a sfruttarlo come scusa per avvicinarsi. Per farlo crea un profilo falso del ragazzo con l'idea di parlarle, ma il piano viene smascherato.

Marta reagisce con rabbia e non riesce a chiarirsi con il padre. Poco dopo arriva una telefonata da Eva (che fino alla quinta stagione è stata interpretata da Alessandra Mastronardi): deve partire immediatamente per New York.