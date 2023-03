Hypnotic: il thriller di Robert Rodriguez con Ben Affleck ha una data d'uscita

Finalmente conosciamo la data d'uscita americana (si spera solo per il momento) di Hypnotic, il nuovo thriller d'azione di Robert Rodriguez con Ben Affleck. Non è la prima volta che parliamo di questa pellicola, specialmente per via del tortuoso percorso che ha più volte prolungato la sua produzione.

Il 12 maggio Hypnotic uscirà negli Stati Uniti e, almeno inizialmente, sarà disponibile solo in 2000 cinema nel paese. La sua è un'uscita abbastanza in sordina, anche se la calda accoglienza ricevuta alla proiezione all'SXSW sembra far ben sperare per il presente di questa pellicola con Ben Affleck.

Vi ricordiamo che Hypnotic sarebbe dovuto uscire molto tempo fa, ma la sua produzione è stata ritardata dalla pandemia (che ha portato a tre chiusure in corso d'opera) e a una causa assicurativa. Per via di alcuni problemi legati al suo finanziatore principale, Solstice, il progetto di Robert Rodriguez è rimasto per due anni in post-produzione senza un acquirente internazionale. Portando alle sue attuali condizioni.

"Lavoro a questo film da molti anni e vedere la reazione del pubblico della mia città natale all'SXSW è stato emozionante e incoraggiante. Non vedo l'ora di condividerlo con tutti gli amanti del cinema intenzionati a sperimentare un viaggio folle, divertente e pieno di colpi di scena inaspettati", ha detto di recente il regista a Deadline.

Hypnotic, che vede tra i suoi protagonisti anche Alice Braga, seguirà la storia di un detective alla ricerca della figlia e che, nel frattempo, verrà coinvolto in un mistero riguardante un programma governativo segreto.