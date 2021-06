Hypnotic: le riprese del film con Ben Affleck diretto da Robert Rodriguez inizieranno a settembre

Ben Affleck sarà il protagonista del thriller Hypnotic che verrà diretto da Robert Rodriguez e le riprese sembra inizieranno tra qualche mese. Il lavoro del cast e della troupe sembra prenderà infatti il via il 20 settembre ad Austin, in Texas, dove la produzione avrebbe dovuto iniziare nel mese di aprile 2020, venendo poi posticipata a data da destinarsi a causa della pandemia.

Tornare a vincere: una scena del film con Ben Affleck

Hypnotic racconterà la storia di un detective, ruolo affidato a Ben Affleck, che si ritrova coinvolta in un mistero riguardante la figlia scomparsa e un programma segreto del governo mentre indaga su una serie di crimini.

Nel cast ci sarà anche Alice Braga, la star della serie Queen of the South, in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Robert Rodriguez in collaborazione con Max Borenstein. Il regista è inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Jeff Robinov di Studio 8, Guy Danella e John Graham.

Prossimamente Ben Affleck tornerà sul grande schermo con i film The Last Duel, diretto da Ridley Scott, Deep Water firmato da Adrian Lyne di cui l'attore è protagonista accanto alla sua ex Ana de Armas, Tender Bar che segna il ritorno alla regia di George Clooney, e The Flash che gli ha permesso di riprendere la parte di Bruce Wayne/Batman.