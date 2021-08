Hypnotic, Robert Rodriguez sul suo nuovo film con Ben Affleck: "È un thriller hitchcockiano fatto di steroidi"

Il nuovo film di Robert Rodriguez, Hypnotic, con protagonista Ben Affleck, inizierà presto la fase di produzione, e il regista non potrebbe esserne più entusiasta, tanto da definirlo un thriller hitchockiano pieno di steroidi.

Il sempre impegnatissimo Robert Rodriguez sta per cominciare con le riprese di Hypnotic, un nuovo film originale con protagonista Ben Affleck, e stando a ciò che dice lui, ci troveremo di fronte una pellicola molto alla Hitchcock, ma ancor più fuori di testa.

Machete Kills: Rober Rodriguez, regista del film, in una foto promozionale

Il film, che vede tra i suoi attori principali anche Alice Braga, seguirà la storia di un detective alla ricerca della propria figlia, che nel frattempo verrà coinvolto in un mistero riguardante un programma governativo segreto.

"Le riprese sarebbero dovute iniziare lo scorso aprile, ma la pandemia lo ha spostato di sei mesi, e poi ancora e ancora. Adesso, incrociamo le dita, dovremmo iniziare a girare tra sei settimane. Siamo in fase di pre-produzione" ha rivelato Rodriguez al sito Collider "Adesso stiamo procedendo con il resto dei casting, perché finora ci è stato difficile, con la variante delta e il rischio che potesse essere posticipato nuovamente".

"Questo è un progetto indipendente. Disney+ potrebbe anche dire 'Oh, abbiamo bisogno di questo prodotto, quindi gireremo comunque'. Ma se stai girando un prodotto indipendente, devi avere delle assicurazioni. E al momento le compagnie di assicurazioni sono tutte sul chi va là, si preoccupano che la nuova variante possa fermare la produzione di un film, perché anche loro hanno bisogno di soldi, e così li perderebbero. Quindi è un rischio".

"Ma sarà un film divertente e sarà divertente da girare. È come un thriller di Hitchcock ma fatto di steroidi!" anticipa il regista, che ne ha scritto anche la sceneggiatura assieme Max Borenstein "È tutto ciò che posso dirvi al momento. Ma appena vedrete il primo trailer, direte 'Oh, certo. Sono già davanti allo schermo!'. È quel tipo di film. Un sacco di plot twist e risvolti inaspettati. Davvero entusiasmante".

"Non è qualcosa che vedreste normalmente in giro, e ha un grande casr. Sarà davvero energetico. E questa è una delle mie storie preferite. L'ho iniziata a scrivere nel 2022, quindi ci sto lavorando da tanto, e non vedevo l'ora di realizzarlo. E finalmente ci siamo" conclude.