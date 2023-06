Hypnotic: il trailer italiano con Ben Affleck svela la data di uscita del thriller

Hypnotic sta per fare irruzione nei cinema italiani. A sorpresa, il trailer italiano del thriller con Ben Affleck anticipa una data di uscita imminente: la pellicola arriverà nelle sale italiane il 6 luglio con 01 Distributions.

Il trailer italiano del nuovo film di Robert Rodriguez svela dei crimini compiuti grazie alla capacità di influenzare i comportamenti altrui e sviare i poliziotti. Un detective si ritrova così coinvolto nella strana situazione, dovendo andare alla ricerca della figlia scomparsa.

Hypnotic, Robert Rodriguez: "Ben Affleck vive di bistecche e sigarette come le vecchie star di Hollywood"

Cosa succede in Hypnotic?

Il detective Danny Rourke, determinato a ritrovare la figlia scomparsa, si ritrova catapultato in un vortice di avvenimenti al limite del reale quando inizia a investigare su una serie di rapine in banca. Con l'aiuto di una sensitiva, Diana Cruz, si troveranno ad inseguire un uomo estremamente pericoloso, che Rourke ritiene essere la chiave per arrivare a sua figlia. Un'indagine che li porterà a vivere un serie di eventi dove anche le ipotesi più elementari saranno messe in discussione perché nulla è come sembra

Il protagonista di Hypnotic, diretto da Robert Rodriguez, è l'attore Ben Affleck nella parte del detective Danny Rourke. Nel cast anche Alice Braga, JD Pardo, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey e William Fichtner.