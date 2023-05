Hypnotic, Robert Rodriguez: "Ben Affleck vive di bistecche e sigarette come le vecchie star di Hollywood"

Robert Rodriguez ha sempre sostenuto di trarre ispirazione da artisti del calibro di Alfred Hitchcock e di amare le star della vecchia Hollywood ed è proprio a queste celebrità che il regista ha paragonato Ben Affleck, il protagonista del suo nuovo film, Hypnotic, ispirato a La donna che visse due volte di Hitchcock.

"Ciò che mi è piaciuto sin dall'inizio era l'idea di base, mi ha ricordato quello che facciamo come registi senza dover fare necessariamente un film sul cinema", ha spiegato Rodriguez a TheWrap. "Questo sarebbe un bel modo per fare un film sul cinema perché, dopotutto, è ciò che facciamo veramente, creiamo un costrutto ipnotico per il pubblico."

Hypnotic: Ben Affleck nella prima foto del film

Secondo il regista, l'essenza della vecchia Hollywood rivive nel suo film grazie al modo in cui Affleck ha interpretato il protagonista della pellicola: "In questo film Ben è come James Caan in Strade violente di Michael Mann. È un ritorno ad alcune delle vecchie star del cinema che vivevano di bistecche e sigarette. Anche lui è così e poi ha una voce roca e un look da tipo tosto alla Lee Marvin."

Hypnotic, il nuovo film con Ben Affleck diretto da Robert Rodriguez, arriverà nei cinema di tutto il mondo a maggio. Accanto all'attore, recitano anche Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley e William Fichtner. Hala Finley, invece, interpreterà la figlia scomparsa del personaggio interpretato da Affleck.