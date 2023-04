Hypnotic: Ben Affleck indaga sulla scomparsa della figlia nel nuovo trailer

Il film Hypnotic arriverà nei cinema di tutto il mondo a maggio e online è stato condiviso un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite del progetto.

Nel video si assiste a dei crimini compiuti grazie alla capacità di influenzare i comportamenti altrui e sviare i poliziotti. Un detective si ritrova così coinvolto nella strana situazione, dovendo andare alla ricerca della figlia scomparsa.

Il protagonista di Hypnotic, diretto da Robert Rodriguez, è l'attore Ben Affleck nella parte del detective Danny Rourke. Determinato a trovare la figlia scomparsa, l'agente si ritrova a indagare su alcuni furti in banca che sembrano sfidare le leggi della realtà e mettono in dubbio tutto ciò in cui crede. Aiutato da Diana Cruz (Alice Braga), una sensitiva dotata, Rourke va alla ricerca, e al tempo stesso è ricercato, da un letale "spettro" (William Fichtner), l'uomo che crede abbia la chiave per trovare la ragazza scomparsa.

Accanto all'attore, il cast è composto da Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley e William Fichtner. Hala Finley interpreterà la figlia scomparsa del personaggio affidato ad Affleck.