Hypnotic: Ben Affleck al centro del domino nel nuovo poster del film di Robert Rodriguez

A un mese dalla sua uscita nelle sale americane, arriva in rete un nuovo poster per Hypnotic, ritorno alla regia di Robert Rodriguez con Ben Affleck protagonista.

La nuova locandina vede Affleck al centro di un complesso domino, proprio per suggerire la natura complessa del thriller che il pubblico può aspettarsi una volta arrivato in sala, il prossimo 12 maggio negli Stati Uniti. Purtroppo, non c'è ancora notizia di una distribuzione nelle sale italiane.

Hypnotic segue il detective della polizia Daniel Rourke (Ben Affleck) mentre cerca la figlia scomparsa Minnie (Hala Finley). Presto scopre che è associata a una serie di rapine in corso condotte da un uomo misterioso (William Fichtner) con poteri ipnotici.

Nel cast di Hypnotic troviamo anche Jeff Fahey, Kelly Frye, JD Pardo, Bonnie Discepolo, Dayo Okeniyi, Derek Russo e Corina Calderon.

Si tratta del ritorno di Rodriguez alla regia dal film We Can Be Heroes, un cinecomic realizzato per un pubblico esclusivamente giovanile. Affleck è invece reduce dal successo di Air - La storia del grande salto, che ha diretto e in cui si è ritagliato anche la parte di Phil Knight, co-fondatore della Nike.