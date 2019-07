Hustlers: Jennifer Lopez è un'esperta spogliarellista nel trailer bollente

Non delude il primo trailer di Hustlers che vede Jennifer Lopez nel ruolo di un'esperta spogliarellista. Hustlers, basato sull'articolo di Jessica Pressler The Hustlers at Scores, racconta la vera storia di Destiny (Constance Wu), una donna che cerca di sfuggire a un oscuro destino diventando spogliarellista. Quando entra nel giro, Destiny viene presa sotto l'ala protettrice di Ramona (Jennifer Lopez), stripper esperta.

Nel cast anche Julia Stiles, Lili Reinhart e Cardi B., ex spogliarellista nella vita, nei panni di un gruppo di ambiziose ex spogliarelliste che si danno man forte per scardinare la società maschile con metodi illeciti. Hustlers è diretto da Lorene Scafaria. Il ruolo di spogliarellista ha permesso a Jennifer Lopez di sfoggiare il suo corpo perfetto come mostrato dalle prime foto dal set di Hustlers.

Hustlers arriverà nei cinema americani il 13 settembre.

