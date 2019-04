Jennifer Lopez: bikini da urlo sul set del film Hustlers

Jennifer Lopez sfoggia il suo fisico mozzafiato in bikini mentre si prepara a interpretare una spogliarellista in Hustlers.

Jennifer Lopez, attualmente impegnata sul set del film Hustlers, dove interpreta una spogliarellista, non ha perso l'occasione per mostrare il suo fisico da urlo in bikini.

Jennifer Lopez non è mai stata timida, quando si tratta di mostrare le proprio forme, ma stavolta sembra aver lavorato duramente in palestra per sfoggiare un fisico incredibile nel ruolo di una spogliarellista, come mostra la foto condivisa su Instagram. L'attrice cinquantenne ha accompagnato la foto con i versi di un brano di Jay-Z: "I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)."

Hustlers, basato sull'articolo di Jessica Pressler The Hustlers at Scores, è diretto da Lorene Scafaria. nel cast a fianco di Jennifer Lopez troviamo Julia Stiles, Lili Reinhart e Constance Wu nei panni di un gruppo di ambiziose ex spogliarelliste che si danno man forte per scardinare la società maschile. Con loro anche la rapper ed ex stripper Cardi B.

