Jennifer Lopez: "Gli uomini sotto i 33 anni sono inutili"

Jennifer Lopez e i suoi consigli in fatto di uomini stanno suscitando un po' di clamore e qualche polemica: la cantante e attrice infatti ha dichiarato che "gli uomini sotto i 33 anni sono inutili"

In realtà si tratta di una dichiarazione che risale alla scorsa estate quando Jennifer Lopez, come altre star, partecipò allo show Tinder Swipe Sessions, prodotto dalla popolare app di incontri. Nell'episodio in questione, J.Lo aiuta Brooke, una ragazza bionda a cercare l'appuntamento ideale tra le tante proposte ed elargendo consigli. Prima uno sguardo al profilo e agli interessi di Brooke - la country music, lo yoga, il buon vino - qualche consiglio pratico e poi si passa a selezionare la "fauna" maschile presente su Tinder. Questo no, questo sì, questo no... e poi al momento di fermarsi su Maurice, un social media manager di 29 anni, J.Lo sentenzia: "Gli uomini sotto i 33 anni sono inutili" e poi la caccia prosegue tra battute maliziose sulla legna da spaccare, citazioni dalle canzoni di J.Lo e risatine.

La frase sugli uomini inutili, che è magicamente riaffiorata online in questi giorni, ha suscitato un po' di clamore. Tra commenti divertiti di persone che ammettono che sì, in effetti i maschi sopra i 33 anni "rendono" meglio, qualcuno però fa notare provocatoriamente che se la stessa frase l'avesse pronunciata un uomo, nei confronti delle donne, lo show Tinder sarebbe stato cancellato senza troppe esitazioni. Su Youtube il video ha ricevuto più di 2500 dislike, a fronte di circa 4200 like.

Proprio nei giorni scorsi Jennifer Lopez ha detto sì alla proposta di matrimonio di Alex Rodriguez (che di anni ne ha 43: sarà ancora utile?). L'ex campione di football l'ha "conquistata" alle Bahamas con un anello il cui valore, secondo gli esperti, si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di dollari. Se le nozze saranno confermate, per la star sarà il quarto matrimonio dopo il divorzio da Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony.